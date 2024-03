Farm Together 2 erscheint Mitte des Jahres

Das Koop-Spiel Farm Together erhält nach fast sechs Jahren eine Fortsetzung. Die neue Landwirtschaftssimulation soll im Frühjahr 2024 im Steam Early Access verfügbar sein.

Farm Together wird oft mit Stardew Valley verglichen. Beide Spiele haben eine gemütliche Atmosphäre und ein ähnliches Setting. Allerdings unterscheiden sie sich in vielerlei Hinsicht. Während Stardew Valley alles von Dungeon-Crawling bis hin zu Quests bietet, konzentriert sich Farm Together hauptsächlich auf den Besitz, die Instandhaltung und den Ausbau einer Farm. Es ist eine stromlinienförmigere Erfahrung. Farm Together ist in erster Linie ein Farmspiel, bietet jedoch auch ein umfassendes Dekorationssystem, das dem von Animal Crossing: New Horizons ähnelt. Viele Spieler sind von dem Gesamtkonzept des Spiels beeindruckt, was sich in den mehr als 16.800 “sehr positiven” Steam-Bewertungen widerspiegelt.

Die beliebte Landwirtschaftssimulation Farm Together steht fünfeinhalb Jahre nach ihrem Release kurz vor einer Fortsetzung. Die Fortsetzung heißt schlicht Farm Together 2 und soll im 2. Quartal 2024 als Early Access Release erscheinen. Der Entwickler Milkstone Studios schätzt, dass diese Vorschauphase wahrscheinlich zwischen sechs Monaten und einem Jahr dauern wird. Er nutzte seine vergangenen Projekte als Grundlage für diese Schätzung. Die Steam-Seite von Farm Together 2 ist bereits online. Potenzielle Käufer können das Spiel schon vor seinem Early-Access-Debüt auf die Wunschliste setzen.

Farm Together 2 startet im 2. Quartal 2024 in den Early Access

Der Preis für die Landwirtschaftssimulation ist noch nicht bekannt. Milkstone Studios hat jedoch bestätigt, dass die Vorabversion des Spiels erschwinglicher sein wird als das fertige Produkt, wie es bei früheren Titeln der Fall war. Early-Access-Besitzer können sich außerdem auf einige noch nicht näher spezifizierte Boni freuen. Die Farm-Together-Fortsetzung wird sowohl einen Einzelspieler- als auch einen Online-Koop-Modus bieten.

Milkstone Studios arbeitet daran, das ursprüngliche Spielerlebnis in jeder Hinsicht zu verbessern. Bisher hat der Entwickler ein einfaches Terraforming- und Hausdekorationssystem vorgestellt und weitere Charakteranpassungen angedeutet. Die Fortsetzung wird weiterhin die gemütliche und einsteigerfreundliche Erfahrung bieten, für die Farm Together bekannt ist.

Farm Together 2 wird nach der Early-Access-Phase für den PC auch für Konsolen verfügbar sein. Milkstone Studios plant, das Spiel auf die PS5 und Xbox Series X/S zu bringen. Auch Versionen für PS4 und Xbox One sind möglich. Eine Veröffentlichung auf der Switch wird getestet, aber es ist noch unklar, ob es tatsächlich erscheinen wird. Das Studio hat angekündigt, Farm Together 2 für den Nachfolger der Switch zu veröffentlichen. Insiderberichten zufolge könnte der Start der Switch 2 mit dem Release des Titels zusammenfallen. Nintendo plant angeblich den Release seiner nächsten Konsole für März oder das zweite Quartal 2025.

Worum geht es im Spiel?

Farm Together 2 ist die lang erwartete Fortsetzung des beliebten Landwirtschaftsspiels Farm Together. Entwickelt von Milkstone Studios, bietet das Spiel eine verbesserte Erfahrung im Vergleich zum Original. Du beginnst mit einem kleinen Stück Land und arbeitest dich hoch, bis du eine riesige Farm besitzt, die weiter reicht, als das Auge sehen kann.