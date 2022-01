Far Cry 6: DLC “Pagan: Kontrolle” ab dem 11. Januar verfügbar

Far Cry 6: DLC Pagan - (C) Ubisoft

Ubisoft gab heute bekannt, dass Pagan: Kontrolle, der zweite große DLC für Far Cry 6, als Teil des Season Pass ab dem 11. Januar auf Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Google Stadia sowie für Windows PC im Ubisoft Store und im Epic Games Store verfügbar sein wird.

Spieler können zudem Ubisoft+ auf PC, Stadia und Amazon Luna abonnieren. Das Basisspiel Far Cry 6 wird benötigt, um Pagan: Kontrolle spielen zu können.

In Pagan: Kontrolle schlüpfen Spieler in die Rolle von Pagan Min, dem kultigen Bösewicht aus Far Cry 4, in einem brandneuen, vom Rougelite-inspirierten Erlebnis, das in den Tiefen der gestörten Psyche des Schurken spielt.

Pagan: Kontrolle vermischt laut Ubisoft intensive Action und Erzählung. Dies bietet Spieler die einzigartige Möglichkeit, Pagans Psyche zu erforschen, mehr über seine Vergangenheit zu erfahren und gegen bekannte Gesichter anzutreten, während er darum kämpft, seinem Teufelskreis von Schuld und Reue zu entkommen.

Joseph: Kollaps, der dritte und letzte DLC als Teil des Season Pass, wird später in diesem Jahr erscheinen und Far Cry-Fans die Möglichkeit bieten, in die Gedankenwelt des Schurken von Far Cry 5 einzutauchen.

Far Cry 6 ist für Windows PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4, Stadia und Luna verfügbar.