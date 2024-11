Fall Guys startet Crossover mit Guardians of the Galaxy

In einer überraschenden Ankündigung haben Marvel und Fall Guys: Ultimate Knockout bekannt gegeben, dass sie ein Crossover mit Guardians of the Galaxy starten werden. Ab dem 14. November 2024 können Spieler neue Skins für Star-Lord, Gamora, Rocket und Groot verwenden. Fall Guys, das ursprünglich von Tonic Games Group entwickelt wurde und später von Epic Games übernommen wurde, hat sich einen Namen als Party-Spiel gemacht, das regelmäßig mit großen Franchises zusammenarbeitet. Diese Zusammenarbeit mit Guardians of the Galaxy ist das neueste Beispiel für diese erfolgreiche Strategie. Die neuen Skins basieren auf den ikonischen Filmcharakteren und bieten den Spielern die Möglichkeit, sich in die bekannten Figuren zu verwandeln, während sie die bunten Hindernisparcours bewältigen.

Die Ankündigung wurde bei der Gamescom 2019 erstmals enthüllt und das Spiel selbst wurde am 4. August 2020 veröffentlicht. Seitdem hat Fall Guys zahlreiche Crossover-Events und Partnerschaften mit anderen Franchises wie den Ninja Turtels und Star Wars durchgeführt. Die Zusammenarbeit mit Marvel hat sich in den letzten Jahren verstärkt, und es gab bereits Crossovers mit Spider-Man und anderen Charakteren. Die neue Partnerschaft zwischen Epic Games und Disney, die im Februar 2024 begann, hat diese Crossovers weiter gefördert. Mit Disneys Investition von 1,5 Milliarden Dollar in den Publisher sind größere und aufregendere Zusammenarbeiten möglich geworden.

Sichert euch Skins von Guardians of the Galaxy für Fall Guys

Die Fans freuen sich darauf, ihre Lieblingscharaktere aus Guardians of the Galaxy in dem Spiel zu sehen und zu spielen. Die neuen Skins werden nicht nur die visuelle Vielfalt des Spiels erhöhen, sondern auch die Spielererfahrung bereichern. Die ikonischen Charaktere werden in Fall Guys nachgebildet und bieten den Spielern die Möglichkeit, in den bunten und chaotischen Welten des Spiels als ihre Lieblingshelden zu laufen. Jene Ankündigung hat große Begeisterung bei den Spielern ausgelöst, die sich auf die neuen Skins freuen. Es bleibt abzuwarten, ob weitere Crossovers und Partnerschaften in Zukunft folgen werden, aber die bisherigen Erfolge zeigen, dass Fall Guys weiterhin ein beliebter und dynamischer Titel bleibt.

