Exklusive PlayStation-Spiele kommen nicht am Tag 1 für PS PLUS

God of War: Ragnarök - (C) Sony Interactive Entertainment

Heute stellte Sony Interactive Entertainment “PlayStation Plus” neu vor. Mit verschiedenen Abo-Modellen möchte man den Game Pass von Xbox Dampf machen. Und viele Spieler stellen sich natürlich eine wichtige Frage: Werden exklusive PS5/PS4-Spiele am Release-Tag in PS PLUS verfügbar sein? Die einfache Antwort lautet: Nein!

Die neuen PS Plus-Abo-Angebote bieten Online-Multiplayer-Zugriff, Hunderte von PS4- und PS5-Spielen, Streaming, Retro-Titel und Testversionen. Der größte Unterschied zum Xbox Game Pass ist , dass neue First-Party-Spiele nicht enthalten sind.

„Wir haben das Gefühl, dass wir uns mit den Studios in einem guten positiven Kreislauf befinden“, erklärt Jim Ryan, CEO von PlayStation gegenüber Gamesindustry.biz, „wo die Investition Erfolg bringt, was noch mehr Investitionen ermöglicht, was noch mehr Erfolg bringt. Wir mögen diesen Zyklus und wir denken an unsere Spieler wie dieser Kreislauf.”

PS Plus ohne First-Party-Spiele ab Tag 1

Ryan führt weiter aus: „[In Bezug auf] unsere eigenen Spiele in diesen Dienst oder einen unserer Dienste nach ihrer Veröffentlichung aufzunehmen … wie Sie wissen, ist dies kein Weg, den wir in der Vergangenheit gegangen sind. Und es ist kein Weg, den wir mit diesem neuen Service beschreiten werden. Wir glauben, wenn wir das mit den Spielen tun, die wir bei PlayStation Studios machen, wird dieser positive Kreislauf durchbrochen. Das Maß an Investitionen, das wir brauchen in unseren Studios zu machen, wäre nicht möglich, und wir denken, dass die Auswirkungen auf die Qualität der Spiele, die wir machen, nicht etwas sind, was Spieler wollen.”

Das heißt allerdings auch: Sag niemals nie. Kleinere exklusive Spiele könnten durchaus ab Tag 1 im PS Plus-Abo enthalten sein, aber keine großen Namen wie God of War: Ragnarök.