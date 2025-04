Ex-PlayStation-Chef Shuhei Yoshida zu Ghost of Yotei: „Keine Bugs bei Release“

Ehemaliger PlayStation- und Sony-Manager Shuhei Yoshida erinnert sich an seine Zeit mit einer frühen Entwicklungsfassung von Ghost of Yotei und beschreibt das Spiel als intuitiv und fehlerfrei. Das kommende Werk von Sucker Punch bleibt weiterhin geheimnisvoll, da Fans gespannt auf neue Informationen warten. Seit der offiziellen Ankündigung während eines PlayStation State of Play-Events im letzten Jahr gab es nur wenige Neuigkeiten zum spirituellen Nachfolger von Ghost of Tsushima.

Ein tieferer Einblick in die Entwicklung und Yoshidas Eindrücke ist in diesem Artikel zu finden. Die Handlung von Ghost of Yotei spielt 300 Jahre nach den Ereignissen um Jin Sakai und stellt eine neue Protagonistin vor, die sich auf einem Rachefeldzug befindet. Sie jagt diejenigen, die für den Tod ihrer Familie verantwortlich sind. Trotz eines noch unbekannten Veröffentlichungstermins scheint sich das Spiel zu einem weiteren herausragenden Erlebnis zu entwickeln – zumindest laut Yoshida.

Yoshida lobt Ghost of Yotei in höchsten Tönen

Besonders spannend sind die neuen Waffen und Mechaniken, die den Titel von seinem Vorgänger abheben. In einem aktuellen Podcast von Easy Allies sprach Yoshida über Ghost of Yotei und lobte Entwickler wie Naughty Dog und Sucker Punch dafür, dass ihre Spiele sich natürlich und intuitiv anfühlen. Besonders beeindruckt war er davon, dass Ghost of Yotei bereits in einem frühen Entwicklungsstadium spielbar und fehlerfrei war.

Trotz mehrfacher Änderungen am Kampfsystem blieb das Spiel stabil, was Yoshida faszinierte: „Irgendwie stürzt das Spiel nicht ab – es funktioniert einfach.“ Zudem konnte er große Teile von Atsus Reise spielen, bevor er Sony verließ, da der Produzent regelmäßig sein Feedback einholte. Gerüchte deuten darauf hin, dass Ghost of Yotei im Sommer 2025 erscheinen könnte, möglicherweise im Juli oder August.

Dies würde zum Veröffentlichungszeitraum des Vorgängers passen, da Ghost of Tsushima im Juli 2020 auf der PlayStation 4 erschien. Falls die Spekulationen zutreffen, müssen Fans nicht mehr lange auf offizielle Neuigkeiten warten.