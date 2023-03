Es wird kein Metro-System durch Cyberpunk 2077 Phantom Liberty geben

CD Projekt Red hat noch einmal klargestellt, dass das Studio keine Pläne hat, ein funktionierendes U-Bahn-System in Cyberpunk 2077 einzubauen. Damit dürfte klar sein, dass die kommende Erweiterung Phantom Liberty ohne ein Metro-System daherkommen wird.

Ein U-Bahn-System wurde während des In-Engine-Trailers des Spiels gezeigt und sein Fehlen war eine der häufigsten Beschwerden seit der Veröffentlichung. Trotzdem hat CDPR es in den zwei Jahren, in denen Cyberpunk 2077 mit Patches und Inhaltsupdates versorgt wurde, nicht hinzugefügt und vor einem Jahr sogar klargestellt, dass das Team nicht vorhat, dies in Zukunft zu tun. Nichtsdestotrotz sind die Fans immer noch nicht zufrieden und viele hoffen, eines Tages mit dem Zug durch Night City fahren zu können.

A word of clarification on this topic as many people have been tagging me since yesterday. Nothing has changed regarding the metro system in Cyberpunk 2077 – we do not plan on adding it in the future. pic.twitter.com/z7UEtyDVzH

— Marcin Momot (@Marcin360) March 28, 2023