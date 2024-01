Epic Games reagiert: Über 100 Custom-Maps in Fortnite entfernt!

Epic Games hat einen drastischen Schritt unternommen und über 100 Custom-Maps aus dem Kreativmodus von Fortnite gelöscht. Warum, fragst du dich? Dies geschah als Reaktion auf zahlreiche Beschwerden aus der Community über schwerwiegende Inhaltsverstöße. Der Herausgeber erinnert uns daran, dass er stets wachsam ist, wenn es um die Einhaltung der Richtlinien geht.

Fortnite, ursprünglich für den PvE-Modus “Save the World” bekannt, hat sich aufgrund der wachsenden Beliebtheit des Battle-Royale-Modus neu ausgerichtet. Der Playground-Modus ermöglichte es den Spielern, die Insel frei zu erkunden und eigene Matches zu veranstalten. Mit der Zeit führte dies zur Einführung des “Creative”-Modus, der es den Spielern erlaubt, ihre eigenen Maps und Erlebnisse zu erstellen.

Creative entwickelte sich weiter zum Unreal Editor für Fortnite (UEFN), auch bekannt als Creative 2.0. Damit können Fans ihre eigenen Spiele in Fortnite erstellen und auf zahlreiche Tutorials und hilfreiche Tools zugreifen, um die Komplexität hinter der Engine zu verstehen.

Trotz der positiven Entwicklungen gab es in letzter Zeit eine beunruhigende Zunahme von “rassistischen Inhalten” in von Spielern erstellten Maps. Die Community beschwerte sich, und Epic Games reagierte prompt. Über 100 Maps, die gegen den Fortnite Creative-Verhaltenskodex verstießen, wurden bereits entfernt. Die Spieler waren erleichtert, dass Epic Games auf ihre Rückmeldungen reagiert hat. Dennoch bleibt die Forderung nach einer Verbesserung des Moderationsprozesses bestehen. Es ist klar, dass Epic Games sicherstellen muss, dass solche unangemessenen Maps nicht mehr auftauchen.

Fortnite removed 100+ Creative maps with content violations over the last weekend, including multiple racist maps ‼️

Official Response: "We removed 100+ content violations last weekend directly because of the community bringing it to our attention. We are actively listening." pic.twitter.com/1lcwmCDGsz

— HYPEX (@HYPEX) January 20, 2024