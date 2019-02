Metroid Prime 4 wird komplett neu entwickelt, vom bisherigen Metroid-Entwickler Retro Studios. Das war sicherlich ein herber Rückschlag für alle Nintendo-Fans die auf diesen AAA-Titel für den Switch 2019 gewartet haben.

2018 war ein wirklich tolles Jahr für Nintendo. Man verkaufte 17,4 Millionen Mal die Konsole, konnte sich mit Titeln wie Super Smash Bros. Ultimate im Dezember in den Games-Olymp befördern. Aber was folgt 2019? Mit Yoshi’s Crafted World, Fire Emblem: Three Houses, Animal Crossing, Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, Luigi’s Mansion 3 und einen neuen Pokémon-Titel hat man abermals ein starkes Line-Up. Dieses soll, wie Takashi Mochizuki vom Wall Street Journal, der via Twitter berichtete, durch einenen weiteren – bisher unangekündigten Titel – ergänzt werden. Das wurde von Nintendo während einer Finanzergebnisbesprechnung für Ende 2019 vorgeschlagen. Es ist ein Spiel, über das sich „Fans freuen würden“.

Darunter können wir natürlich alles verstehen. Immerhin könnte es sich um ein Star Fox von Retro handeln, die sich ab sofort auch um Metroid Prime 4 kümmern. Oder bekommen wir einen Zelda-Reboot von Skyward Sword? Dann gab es noch ein Pikmin 4, welches irgendwie schon fertig war und dann doch nicht kam. Natürlich gibt es noch eine Reihe an Wii U-Titeln, die auf der Plattform nicht die Anerkennung erhalten haben, wie es auf dem Switch möglich wäre. Was sagt ihr dazu?