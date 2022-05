Dying Light 3: Designer will stärkeren Charakter

Dying Light 2 läuft aktuell auf den unterschiedlichen Plattformen heiß. Und während sich die Spieler durch Zombie Horden kämpfen, von Dächern stürzen und die interessantesten Easter Eggs entdecken. Spricht der Lead Designer bereits von Dying Light 3. Und davon dass er gerne im kommenden Sequel den Protagonisten stärker machen will. Sodass Spieler mit mehr Fähigkeiten und Power in das Game starten.

The lead designer of Dying Light 2: says he wants the player to feel more powerful in a theoretical Dying Light 3. https://t.co/Xji5chsoUZ pic.twitter.com/okJSmhqp0h WERBUNG — VGC (@VGC_News) May 16, 2022

Das klingt so als wäre Dying Light 3 beschlossene Sache. Oder sogar in Arbeit?

Tymon Smektala, Lead Designer von Dying Light 2: Stay Human, spricht in einem Interview Klartext. Nicht nur scheint es absolut auf der Agenda zu stehen dass Dying Light 3 realisiert wird, sondern dass der Protagonist in der Fortsetzung gleich von Anfang an stärker starten soll. Mit besseren Fähigkeiten und Skills um den Einstieg in das Game noch geladener zu gestalten.

“One thing is that if we’re making Dying Light 3, then I would like the main character to start with bigger and better starting abilities and skills,”

Nun da Dying Light 2 einige Monate auf dem Markt ist und er Zeit hatte zu reflektieren, scheint es beschlossene Sache. Denn einen ähnlichen Zugang hat man mit dem zweiten Teil bereits gemacht. Den Charakter stärker gestaltet. Und wenn Teil 3 kommt, dann definitiv mit einem noch stärkeren Protagonisten. Welcher von Anfang an mehr Powermoves zur Verfügung haben soll.