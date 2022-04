Dying Light 2: Neuer Game-Modus “Plus” kommt bereits im April

Vor dem Release hatte Entwickler Techland einige kontroverse Diskussionen über die Spielzeit von Dying Light 2: Stay Human ausgelöst, wir erinnern uns. Aber sei es drum. Ob wir jetzt Milliarden Stunden spielen oder nicht, mit “New Game Plus” können wir zumindest wieder von vorne anfangen.

Ende April wird dieser neue Game-Modus erschienen, wie Techland klargestellt hat. Dies wird das dritte Update des Titels sein, das viele Korrekturen für Einzelspieler- und Mehrspielermodi enthält.

“Survivors, unser Team arbeitet hart an Patch 3 für DL2 Stay Human”, kündigte der Entwickler auf seinem offiziellen Twitter-Account an. “Es wird einer der größten Patches sein, die wir bisher veröffentlicht haben”.

Survivors,

Our team is working hard on patch 3 for DL2 Stay Human.

It will be one of the biggest patches we've released so far. Apart from many fixes for both multi and single-player mode, it will also introduce a New Game+ mode, giving you more reasons to re-visit The City.(1/2)

— Dying Light (@DyingLightGame) April 5, 2022