Duke Nukem bekommt eine Verfilmung mit den Cobra Kai Machern

Duke Nukem hatte nicht die beste Zeit in der Gaming-Branche. Das ist auch dem letzten Videospiel-Auftritt Duke Nukem Forever geschuldet ist. Nun dürfte Gearbox jedoch hoffen, dass Duke besser für die Kinoleinwand geeignet ist. Der Entwickler hat sich nämlich mit Legendary Entertainment für einen Duke Nukem-Film zusammengeschlossen. Aber auch die Macher von Cobra Kai sind mit a Bord.

Duke Nukem soll auf die Kinoleinwand kommen

Erstmals vom Hollywood Reporter enthüllt, hat das Unternehmen hinter Filmen wie Dune und Godzilla – Legendary Entertainment – ​​die Filmrechte an Duke Nukem vom Entwickler Gearbox übernommen. Die Cobra Kai-Schöpfer Josh Heald, Jon Hurwitz und Hayden Schlossberg werden über ihr Banner Counterbalance Entertainment produzieren. Doch bis Duke in die Kinos kommt wird noch viel Zeit vergehen. Der Bericht des Hollywood Reporter besagt, dass derzeit eine Suche nach einem potenziellen Autor als auch einem geeigneten Regisseur läuft.

Weitere Gearbox Marken auf dem Weg

Während dies die erste offizielle Bestätigung ist, dass ein Duke -Film in Arbeit ist, schlug Randy Pitchford, CEO von Gearbox Entertainment Company, dies während einer kürzlichen Veranstaltung bereits vor.

Laut ihm sollen noch mehr Gearbox-Titel den Sprung auf die Kinoleinwand schaffen. Darunter „Brothers in Arms“ und Homeworld. Pitchford erklärte, dass er „Entwicklungsmaßnahmen mit all diesen Marken“ hat, und es so aussieht das all dieses Projekte bald starten könnten.

Ob Gearbox oder Randy Pitchford tatsächlich an dem Film beteiligt, sein werden ist noch nicht bekannt. Sollte der kommende Borderlands-Film jedoch etwas zu bedeuten haben, könnten die beiden als Berater an Bord geholt werden. Während der Duke Nukem-Film wahrscheinlich noch weit entfernt ist, konzentriert sich Gearbox wohl mehr auf den Borderlands-Film der ja noch dieses Jahr erscheinen soll.