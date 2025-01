Dragon Age: The Veilguard – Warum verlässt die Chefin BioWare?

Fans von Dragon Age: The Veilguard stehen vor einer Überraschung: Corinne Busche, Game Director des Spiels, verlässt BioWare. Doch was steckt hinter diesem plötzlichen Schritt? Laut Berichten von Jeff Grubb und Eurogamer war der Abschied von Busche freiwillig. Sie habe eine neue Chance im Bereich der CRPGs (klassische Rollenspiele) ergriffen, die sie nicht ausschlagen konnte.

Was bedeutet das für BioWare? Eine Frage, die du dir bestimmt stellst: Wird das Studio dadurch beeinträchtigt? Glücklicherweise ist die Antwort beruhigend. Es gibt keine weiteren personellen Veränderungen, die das Team betreffen. Laut Eurogamer.net hatte die Entscheidung nichts mit der Marktleistung von „The Veilguard“ zu tun. Das Studio bleibt also stabil und arbeitet weiterhin an seinen Projekten.

Dragon Age: The Veilguard – Ein langer Weg zum Release

Die Entwicklung des Rollenspiels war alles andere als einfach. Wusstest du, dass das Spiel über zehn Jahre in Arbeit war? Mehrere Neustarts und Schwierigkeiten prägten die Entstehungsgeschichte. 2024 erschien das Spiel und begeisterte viele Fans mit seiner packenden Story und dem ausgeklügelten Kampfsystem.

Im DailyGame-Test sagte unser Tim über das Rollenspiel von BioWare:

„Die Charaktere und ihre Hintergrundgeschichten sind mit viel Liebe zum Detail ausgearbeitet. Die wichtigen Entscheidungen, die den Spielverlauf maßgeblich beeinflussen können, tragen zu einem hohen Wiederspielwert bei. Wer sich nur auf die Hauptstory konzentriert, wird 30 bis 40 Stunden beschäftigt sein. Das Erledigen aller Nebenmissionen und Gefährten-Quests bietet noch weit darüber hinaus gehende Unterhaltung.“

Mit dem aktuellen Dragon Age hat sich BioWare wieder auf das konzentriert, was es am besten kann: klassische Rollenspiele. Anstelle von Open-World-Abenteuern oder Live-Service-Elementen bietet das Spiel eine Mission-basierte Struktur, eine dichte Geschichte und unzählige Geheimnisse, die in einer 80-stündigen Kampagne entdeckt werden können.

Trotzdem wirft der plötzliche Abgang eines Game Director Fragen auf. Ist das der Anfang von weiteren Veränderungen? Oder bleibt es ein Einzelfall? Was sicher ist: Corinne Busche hinterlässt ein beeindruckendes Werk, das den Fans noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Bleibt abzuwarten, welchen Weg sowohl BioWare als auch Busche in Zukunft einschlagen.

Dragon Age: The Veilguard erschien am 31. Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X/S und Windows PC.