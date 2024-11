Neuer Patch für Dragon Age: The Veilguard auf PC

Im November 2024 hat der Entwickler BioWare einen neuen Patch für die PC-Version von Dragon Age: The Veilguard veröffentlicht. Dieser Patch behebt einige bekannte Fehler und bringt kleinere Verbesserungen mit sich. Der Patch behebt ein seltenes Problem, bei dem die Einstellungen eines vorhandenen Rooks unbeabsichtigt zurückgesetzt wurden, nachdem ein neuer Rook erstellt und gespeichert wurde. Ein weiteres Problem, das behoben wurde, betraf Abstürze beim Starten des Spiels durch die Shader-Kompilierung. Diese Fehlerbehebungen sollen dazu beitragen, das Spiel stabiler und flüssiger zu machen.

Dragon Age: The Veilguard wurde am 31. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie den PC veröffentlicht und hat eine positive Resonanz von der Community erhalten. Viele Fans der Franchise freuen sich über die Rückkehr in die Welt von Thedas und genießen die verbesserten Kampfmechaniken und beeindruckenden Umgebungen. Trotz einiger negativer Bewertungen und Rückmeldungen zum DEI-Inhalt und zum Kunststil hat das Spiel insgesamt positive Kritiken erhalten. BioWare hat angekündigt, dass in den kommenden Wochen weitere Updates bekannt gegeben werden. Viele Fans wünschen sich eine Aufhebung des Charakter-Limits, damit sie noch mehr Rooks bauen können. Ob sich dies durch zukünftige Patches ändern wird, bleibt abzuwarten.

Dragon Age: The Veilguard erhält PC-Update

Das Spiel hat auf Steam eine hohe Spielerzahl erreicht, mit fast 90.000 gleichzeitigen Spielern während des Startwochenendes. Dies macht es zu einem der größten Einzelspieler-Starts von EA auf der Plattform. Auch andere Spiele der Franchise wie Dragon Age: Origins und Dragon Age 2 haben nach der Veröffentlichung von The Veilguard einen Anstieg der Spielerzahlen verzeichnet. Leider hat das Entwicklungsteam angekündigt, dass es keine post-lanzierende DLC für Dragon Age: The Veilguard geben wird. Stattdessen konzentriert sich BioWare auf die Arbeit an der nächsten Fortsetzung der Mass-Effect-Reihe, die möglicherweise erst 2029 erscheinen wird. Fans können sich jedoch auf weitere Updates und Verbesserungen für Dragon Age: The Veilguard freuen, die das Spielerlebnis weiter verbessern sollen.

