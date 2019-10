Doom 64 wurde für PlayStation 4, Xbox One und PC angekündigt

Neben der Verzögerung von Doom Eternal hat Bethesda angekündigt, dass der Port von Doom 64 für PlayStation 4, Xbox One und PC verfügbar sein wird.

“Doom 64 wird auf Xbox One, PlayStation 4 und PC zusätzlich zum Nintendo Switch verfügbar sein”, heißt es in einem Tweet von Dooms offizieller Twitter-Seite. “Wir fügen Doom 64 als Vorbestellungsbonus für Doom Eternal auf allen Plattformen hinzu, sodass man dieses klassische Spiel kostenlos herunterladen und spielen kann, nur um Doom Eternal vorbestellen zu können. Doom 64 wird am 20. März 2020 auf allen Plattformen veröffentlicht. “