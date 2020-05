Top-Games im Juni: Das erwartet Nintendo Switch-, PS4- und Xbox One-Spieler

Der Mai neigt sich dem Ende zu und viele Fiebern schon dem Juni und seinen neuen Game Releases entgegen. Denn mitunter ist ein PlayStation Exklusiv-Titel dabei, der von einer großen Fangemeinde heiß ersehnt wird.

Wir haben euch einmal die spannendsten Spiele für Switch, PlayStation und natürlich Xbox One zusammen getragen, die im nächsten Monat auf den Markt kommen werden. Da dürfte auf jeden Fall für alle etwas dabei sein.

Die Top-Games im Juni

5. Juni – Command & Conquer Remastered Collection (PC)

5. Juni – The Outer Worlds (Switch)

9. Juni – The Elder Scrolls Online: Greymoor (Xbox One, PS4)

16. Juni – Desperados 3 (PC, PS4)

16. Juni – Disintegration (PC, PS4, Xbox One)

19. Juni – Ys Memories of Celceta (PS4)

19. Juni – The Last of US Part 2 (PS4)

23. Juni – Doom Eternal (Switch)

XX Juni – Maid of Sker (PC, PS4, Switch, Xbox One)

The Last of Us Part erscheint endlich

Der wohl größte Teil von uns, fiebert vor allem dem Release des PS4 Exklusiv-Titel The Last of Us Part 2 entgegen. Schon der Vorgänger aus dem Hause Naughty Dog stieß auf viel Anklang, unter anderem weil es direkt zu Beginn einer der emotionalsten Videospiel-Tode enthält, das selbst harte Kerle die Tränen in die Augen treibt. Gestern veröffentlichte man über das State of Play auch 20 Minuten Gameplay-Material zu dem Most-Wanted Game.