Die Filme von Nintendo sollen regelmäßig veröffentlicht werden!

Manuelhat seit dem NES keine Nintendo Konsole ausgelassen und deshalb zahlreiche Videospielreihen, wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an gespielt. In den Jahren haben sich aber auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft in sein Nintendo Wohnzimmer dazugesellt. Er betrachtet jedes Videospiel als eigenes Kunstwerk, welches es zu verstehen gilt. Aus diesem Grund beschränken sich seine Lieblingsspiele auf kein spezielles Genre.

Nachdem Nintendo dessen aktuelle Geschäftszahlen veröffentlicht hat, wurde neben einigen interessanten Fakten um die Nintendo Switch 2-Konsole, auch wiederholt, dass neben den bekannten Super Mario Galaxy und The Legend of Zelda-Filme, weitere Filme in Arbeit seien. Dies, um sicherzustellen, dass ein kontinuierlicher Veröffentlichungsrhythmus gehalten werden. Denn die bekannten Filme werden schon nächstes und übernächstes Jahr erscheinen.

Keine große Überraschung

Seit dem Super-Mario-Bros.-Film wissen wir, dass Nintendo sich nicht nur mehr auf Videospielkonsolen, Videospiele und Merch beschränkt. Aber nicht nur Filme sind in Arbeit, auch Vergnügungsparkattraktionen werden auf der ganzen Welt errichtet. Deshalb ist die Neuigkeit, dass Nintendo nach den kommenden Super Mario Galaxy– und The-Legend-of-Zelda-Filmen noch weitere Filme herausbringen will, keine große Überraschung. Weitere Filme wurden bereits im Sommer von Nintendo bestätigt.

Filmemacher Nintendo!

Nintendo macht Filme! Ein Satz, der bis vor Kurzem noch nicht richtig klang, aber heute der Wahrheit entspricht. Nach dem erfolgreichen Super Mario Bros. Film dürften wir zuversichtlich sein. Schließlich bleibt Nintendo sehr tief involviert in der Verfilmung und hat zum Ziel, dass alle Kinobesucher mit einem Lächeln den Kinosaal verlassen werden. Ein Umstand, den die japanische Videospielfirma seit Dekaden in den Wohnzimmern schafft.

Die bekannten Projekte

Nächstes Jahr wird endlich die Fortsetzung des Super Mario Bros.-Films folgen: Super Mario Galaxy. Die beiden Videospiele mit diesem Titel gehören zu den bestbewerteten Videospielen aller Zeiten! Deshalb sind wir schon sehr gespannt. Auch eine Realverfilmung für The Legend of Zelda ist für das Jahr 2027 geplant. Auch hier ist die Welt gespannt, was kreative Filmemacher mit den grandiosen Vorlagen anstellen werden. Damit nichts dem Zufall überlassen wird, bleibt Nintendo involviert. Shigeru Miyamoto arbeitet bei jedem Filmprojekt mit dem Filmteam zusammen.

Noch mehr Filme!

In der aktuellen Finanzpräsentation von Nintendo wurde einiges preisgegeben. Unter anderem auch, dass mehrere Filme gleichzeitig in Planung sind, um einen kontinuierlichen Veröffentlichungsrhythmus zu schaffen. Jetzt ist die Frage, welche Franchises Nintendo in Arbeit hat. Donkey Kong gehört sicher dazu. Für die anderen Filme ist die Auswahl bei Nintendo gar nicht so klein. Uns fallen auf die Schnelle Titel wie F-Zero, Kid Icarus, Kirby, Metroid, Pikmin oder gar Punch Out!! ein.

