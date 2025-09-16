Die Entwicklung der Streams: Twitch, YouTube und Kick

Die aktuelle DailyGame Redaktion setzte sich erstmals 2009 zusammen und berichtet seit jeher - mit kurzen Unterbrechungen - über die Welt der Videospiele.

Streaming ist heute ein fester Bestandteil der Gaming-Kultur. Wer gerne zockt, ist in der Regel nämlich genauso unterhalten, anderen beim Spielen zuzuschauen, als wenn er selbst an der Konsole oder vor dem PC sitzt. Durchgesetzt haben sich dabei vor allem die Plattformen Twitch und YouTube Gaming. Seit Kurzem gewinnt aber auch die australische Seite Kick an Aufmerksamkeit. Was sie gemeinsam haben, ist, dass ihre Zuschauerzahlen seit Jahren steigen. E-Sports und Let’s Plays sind damit ein Teil des Mainstreams geworden und somit ist Streaming im Jahr 2025 viel mehr als bloß ein Hobby. Stattdessen ist diese Welt zu einem regelrechten Milliardenmarkt mit professionellen Strukturen herangewachsen. Doch welche Zukunft haben Twitch, YouTube, Kick und Co. und wer wird sich in den nächsten Jahren weiter durchsetzen? Das werden vor allem die Zuschauer entscheiden.

Pionierjahre und erste Meilensteine in einer neuen Branche

Das Streaming geht maßgeblich auf das Jahr 2007 zurück. Denn da wurde die Plattform Justin.tv gegründet, die ursprünglich dazu diente, dass Nutzer ihr ganz normales Leben streamen konnten. Das war auch zum Teil erfolgreich, doch tatsächlich setzten sich vor allem die Streamer durch, welche die Plattform für Gaming-Content nutzten. Das Team hinter Justin.tv verstand dieses Phänomen und gründete im Jahr 2011 die neue Plattform Twitch.tv, auf der es ausschließlich um Gaming-Content gehen sollte. Damit war sie die einzige Plattform ihrer Art und schon zwei Jahre später mit mehreren Millionen aktiven Nutzern der klare Marktführer. 2014 kaufte Amazon Twitch für rund 970 Millionen Dollar und ging damit einen wichtigen Schritt zur Professionalisierung des Marktes.

Werbung

Die Konkurrenz und das Cross-Streaming

Auch Google verstand, dass es sich dabei um einen wichtigen Schritt handelte und reagierte mit seiner eigenen Plattform. Damit entstand im Jahr 2015 YouTube Gaming. Obwohl sich Twitch bereits etabliert hatte, verfügte YouTube Gaming über einen gewaltigen Vorteil. Die Creator-Basis dieser Plattform war bereits riesig und vor allem aufgrund der bereits etablierten Monetarisierung durch AdSense bei den Streamern beliebt. Viele große Content-Creator in der Welt der Streams begannen kurzerhand sowohl auf YouTube als auch auf Twitch aktiv zu sein. Mit dem sogenannten Cross-Streaming konnten sie ihre Anzahl an Fans und auch die Wege, ihre Videos zu monetarisieren, diversifizieren. YouTube kristallisierte sich dabei aufgrund besserer Videoqualität, einer stärkeren Suchfunktion und der guten Integration ins gesamte Google-Ökosystem bei vielen als Favorit heraus.

Der Aufstieg und Rückzug weiterer Alternativen

Dass Twitch und YouTube Gaming die Marktführer blieben, lag aber nicht daran, dass ihnen die Konkurrenz fehlte. Tatsächlich versuchte sich auch Microsoft an einer Gaming-Plattform, die 2016 unter dem Namen Mixer gestartet und 2018 und 2019 groß beworben wurde. Exklusivverträge mit Stars wie Ninja und Shroud waren auf den ersten Blick vielversprechend und die Investitionen waren groß, doch es gelang Mixer nie, eine kritische Masse zu erreichen, sodass das Projekt im Jahr 2020 wieder eingestellt wurde. Auch Facebook versuchte sich in dieser Branche und erlebte mit Facebook Gaming zwischen 2020 und 2021 ein kurzes Hoch – wurde aber 2022 wieder stark reduziert, als sich Facebook entschied, seinen Fokus auf Reels und Kurzvideos zu verlagern.

Neue Player und der Status Quo

Ein Anbieter konnte sich aber doch durchsetzen. 2023 entstand die Plattform Kick, die bei ihrer Gründung von Stake.com, einem Online-Glücksspiel-Umfeld, unterstützt wurde. Während Twitch seinen Streamern nur die Hälfte der Verdienste auszahlte und die andere Hälfte selbst kassierte, verlangte Kick mit einem ganz neuen Revenue Split sofortige Aufmerksamkeit. Hier sollten Streamer sofort 95 % des Profits erhalten, was viele große Streamer wie xQc, Amouranth und Trainwreck für Millionen-Deals zu Kick wechseln ließ. Außerdem sind dort die Content-Richtlinien deutlich weniger streng, was zwar für Kritik sorgt, bei Zuschauern aber auch Anklang findet. Twitch bleibt in dieser neuen Landschaft weiterhin der Platzhirsch, verliert aktuell aber Marktanteile. YouTube Gaming wächst kontinuierlich und ist vor allem bei internationalen Großevents und E-Sports stark aufgestellt. Und trotzdem etabliert sich Kick als beliebte Alternative mit einer aggressiven Expansionsstrategie, die den Markt in den letzten Jahren beachtlich diversifiziert hat.

Werbung

Moderne Monetarisierung und die Suche nach Alternativen

Das Kapital, mit dem sich eine Plattform bei den Zuschauern durchsetzt, sind die Streamer. Und auf welcher Plattform diese Streamer ihre Zeit investieren, hängt maßgeblich von der Monetarisierung ab. Sie verdienen schließlich auf ganz vielfältigen Wegen, zu denen unter anderem Abos, Werbung, Sponsoring, Affiliate-Links und Merchandise gehören. Doch jede Plattform verfolgt ihren eigenen Ansatz, wenn es um die Auszahlung geht. So erlebt Twitch trotz der führenden Marktposition starke Kritik für seinen 50/50 Revenue Split, während YouTube Gaming durch das klassische AdSense, Super Chats und Channel Memberships oft stabilere Einnahmen für die Creator verspricht. Außerdem setzt Twitch stark auf Abos, die interne Währung Bits und Werbung. Doch viele Zuschauer fühlen sich von der ständigen Werbung gestört und setzen gekonnt Werbeblocker ein, die für ein ungestörtes Spielerlebnis sorgen. Sie sind immer seltener bereit, Werbung zu akzeptieren, und das zurecht. Gerade beim Zuschauen von schnellen Multiplayer-Titeln oder intensiven eSports-Matches kann jede Unterbrechung stören. Werbeblocker verhindern diese Frustration effektiv. Doch für die Streamer fällt dadurch eine wichtige Einnahmequelle weg, was zu einer fortlaufenden Diskussion über Alternativen von Seiten der Plattform sorgt.

Content-Trends und neue Formate

Das wohl beliebteste Format des Streamings war lange das Let’s Play. Es ist zwar auch heute noch präsent, doch schon lange nicht mehr die einzige Form, die Zuschauer gerne sehen. Denn auch E-Sports-Events wie die League of Legends Worlds, das Dota 2 The International und die CS2 Majors ziehen Millionen Zuschauer auf der ganzen Welt an. Eine überraschend erfolgreiche Kategorie auf Twitch ist inzwischen auch das sogenannte Just Chatting, das den Trend zu mehr Personality-Content zeigt und darauf baut, dass die Zuschauer bereits eine persönliche Verbindung zum Streamer empfinden. Einen Schritt weiter gehen IRL-Streams, bei denen der Alltag der Streamer oder Reisen und Kochen im Mittelpunkt stehen. Dieser Content ist breiter und spricht auch Menschen an, die gar nicht selbst gamen, was die Zielgruppe beachtlich erweitert. Und dennoch ist die Konkurrenz unter den Gamern groß, was sie stets nach neuen Formaten und sogar Technologien suchen lässt. In Japan sind deshalb KI-gestützte Avatare bereits ein Riesenthema, das sich auch in anderen Orten der Welt ausbreitet und Gaming mit Anime-Ästhetik und Technik kombiniert. In Zukunft könnte die KI auch Inhalte automatisch übersetzen und personalisieren, was Streams global zugänglicher macht und den Vorteil der Gruppe an Streamern ausgleicht, die fließend Englisch sprechen.

Der Konflikt zwischen Meinungsfreiheit und Sicherheit

Trotz oder zum Teil gerade aufgrund des Fortschritts gilt es auch Herausforderungen zu meistern. Das Thema Content Moderation ist und bleibt ein heißer Gesprächspunkt, der besonders bei Kick immer wieder öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zieht, da die Regeln hier schließlich besonders locker sind. Zwischen Meinungsfreiheit und Sicherheit existiert ein Raum, in dem immer wieder Hassrede und Belästigung vorkommen, und der die Content Moderatoren herausfordert, eine angebrachte Balance zu finden. Auch Musikrechte sind immer noch ein Dauerthema, denn wenn Urheberrechte (DMCA) fehlen, werden Streams stummgeschaltet oder gar ganz gelöscht. Und damit die Streams überhaupt laufen, braucht es auch die entsprechende technische Infrastruktur. Ständig steigende Zuschauerzahlen bedeuten auch steigende Serverkosten und es erfordert hohe Investitionen, überhaupt konkurrenzfähig zu bleiben.

Die Bedeutung der Community

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg jeder Plattform ist die Community. Ohne aktive Zuschauer, die über Chats, Emotes oder Discord-Gruppen mit den Streamern interagieren, wäre Streaming nur einseitiges Fernsehen. Gerade diese Dynamik macht die Plattformen lebendig und bindet Fans langfristig, was zu den Kernzielen jeder dieser Plattformen zählt. Ob humorvolle Twitch-Memes, strukturierte YouTube-Kommentare oder die experimentellen Räume bei Kick, die Community ist das Herzstück dieser digitalen Kultur und ist deshalb auch der entscheidende Faktor dafür, ob ein Streamer und eine Plattform erfolgreich sind oder schnell im Gewimmel des Angebots untergehen.

Die Weichen für eine spannende Zukunft

Trotz dieser Herausforderungen hat sich das Streaming von einem Nischenhobby zu einer tragenden Säule der Gaming-Kultur entwickelt. Die Marktführer Twitch und YouTube müssen sich dem neuen Projekt Kick und seinem revolutionären Revenue Split stellen und ständig an ihren Strukturen der Monetarisierung arbeiten, wenn sie wettbewerbsfähig bleiben wollen. Die Grundfrage bleibt also bestehen. Wie lassen sich faire Geschäftsmodelle etablieren, die sowohl Streamer als auch Zuschauer zufriedenstellen? Wer sich am Ende durchsetzt, hängt nicht nur von den Plattformen ab, sondern auch von der Geduld der Zuschauer mit Werbung, Paywalls und Content-Richtlinien. Das Rennen ist offen – und es wird die nächste große Entscheidung der Gaming-Kultur prägen.

Werbung

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!