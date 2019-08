Für den nächsten Need for Speed-Titel von Electronic Arts wurde eine Countdown-Website gestartet. Nur „NFS“ ist sichtbar, wenn der Timer bis zum 14. August herunterzählt. Darüber hinaus ist noch nicht viel verraten worden, aber es passt ziemlich gut zu Andrew Wilsons Kommentar zu einer Ankündigung auf der Gamescom.

Dies lässt uns glauben, dass ein Trailer übermorgen mit einer vollständigen Gameplay-Enthüllung auf der Show nächste Woche veröffentlicht wird. Über den Titel ist nicht viel bekannt, außer Gerüchten, die den Namen Need for Speed: Heat nennen. Es wird anscheinend eine Anpassung als „Schlüssel“-Funktion geben.

Es wird auch einen Fokus auf die Fantasie „Street Racer vs. Cops“ geben, die Spiele wie Hot Pursuit diktierte. Während das nächste NfS ​​anscheinend diesen Herbst herauskommt, wird es interessant sein zu sehen, wie EA es datiert, besonders mit so vielen anderen großen Veröffentlichungen. Dies gilt nicht für Respawns Star Wars Jedi: Fallen Order, dass am 15. November für Xbox One, PS4 und PC veröffentlicht wird.