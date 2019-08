Share on Facebook

EA hat bestätigt, dass es bald einen neuen Need for Speed-Titel veröffentlichen wird. In einem Investorenaufruf teilte der Publisher mit, dass das neue Spiel vor Ende März 2020 veröffentlicht werden soll.

„Wir werden den Spielern im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres viele weitere neue Erfahrungen liefern“, sagte Andrew Wilson, CEO von EA. „Wir werden unser neues Need for Speed-Spiel in ein paar Wochen auf der Gamescom veröffentlichen.

Das jüngste Need for Speed-Spiel, Payback, wurde 2017 veröffentlicht und war nicht jedermanns Sache.