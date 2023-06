Diablo 4: Megan Fox verleiht gefallenen Helden die letzte Ehre

Lass dich von Megan Fox in einer emotionalen Zeremonie verabschieden, während sie deinen Charaktertod in Diablo 4 würdigt.

Entwickler: Blizzard Publisher: Blizzard Genre: Rollenspiel Release: 06/06/2023 PlayStation

Xbox

Xbox

Windows

Nach dem Release von Diablo 4 haben Spieler unzählige Stunden damit verbracht, ihre Helden zu opfern und den Spieltod zu erfahren. Doch was, wenn ich dir sage, dass du nun die Möglichkeit hast, eine ganz besondere Belohnung für dein Ableben zu erhalten? Ja, du hast richtig gehört – die berühmte Schauspielerin Megan Fox wird persönliche Lobreden zu Diablo 4 halten und dabei die Todesvideos der Spieler vorlesen. Klingt surreal, oder? Aber es ist wahr!

Was gibt es Besseres, als eine emotionale Abschiedsrede für deinen gefallenen Charakter in einem RPG-Spiel wie Diablo 4? Megan Fox wird nun die Rolle der Königin übernehmen und dir in einer bewegenden Zeremonie die letzte Ehre erweisen. Du hast die Chance, ein Video von deinem heldenhaften Ableben in Diablo 4 auf Twitter oder TikTok hochzuladen und zu sehen, wie Megan Fox persönlich deine Spielerfahrung würdigt. Lasst uns gemeinsam die dunklen Mächte besiegen und unsere Seelen von der bezaubernden Megan retten lassen!

Megan Fox würdigt Ableben in Diablo 4

Wer hat noch die Bilder von Megan Fox aus dem ersten Transformers-Film (2007) im Kopf? Ich denke damals waren einige verliebt in die heute 37-jährige US-amerikanische Schauspielerin und Model. Nun spricht Megan auch für dich! Wenn du möchtest. Am 8. Juni wird Megan Fox die besten Todesfälle in Diablo 4 würdigen und dabei die von Spielern online geteilten Videos vorlesen, wie der offizielle Twitter-Account veröffentlichte.

Was muss ich dafür machen?

Ein Video auf TikTok oder Twitter bis zum 8. Juni 2023 hochladen , dass dein Ableben in Diablo 4 zeigt.

, dass dein zeigt. Füge dazu den Hashtag “#DiabloDeaths” hinzu, damit man auf deinen Beitrag aufmerksam wird.

Also, worauf wartest du noch? Zeig der Welt dein Ableben in Diablo 4.

Diablo 4 ist jetzt für Windows PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar. Das Action-Rollenspiel von Blizzard Entertainment brachte einen mehr als erfolgreichen Start für die Spielreihe. Beim Wettlauf auf Level 100 gab es zumindest einen bestätigten Spieler, der dies bereits vor Release (dank Early Access) erreichte.