Die aktuellen Media Create-Zahlen aus Japan sind eingetroffen, welche die letzte Woche bis zum 10. März 2019 erhoben hat. An der Spitze der Verkaufscharts steht – wenig überraschend, Capcom’s Devil May Cry 5.

In den ersten drei Tagen konnte sich der neue Titel über 110.000 Mal verkaufen. Ein weiterer Debütant aus der letzten Woche, Dead or Alive 6, verkaufte sich nur knapp über 5.000 Mal in der Vorwoche und liegt auf Rang 11. Sehr stark, vielleicht auch dank des Mar10-Days, waren Super Smash Bros. Ultimate, New Super Mario Bros. U Deluxe und Mario Kart 8 Deluxe.

Bei den Hardware-Charts gibt es seit vielen Wochen ein Bild: Eine Dominanz des Nintendo Switch. Mit über 69.000 verkauften Einheiten führt die Hybrid-Konsole neuerlich das Ranking an. Die PlayStation 4 konnte – wahrscheinlich wegen Devil May Cry 5 – einen kleinen Schub erleben.