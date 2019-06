Angesichts der Änderungen an „Eververse“ in der Staffel der Opulenzen und der Gerüchte, dass Bungies Destiny 2 mit Cross-Save-Funktionen in Google Stadia eingeführt wurde, fragten sich viele von uns, wie die Zukunft des Franchise aussehen könnte. Klar, Details über die neue Erweiterung „Shadowkeep“ sind durchgesickert, aber wie geht es mit Bungie nach der Aktivierung weiter? Offenbar verfolgt man die Idee für ein kostenloses Modell.

Ein Artikel über Engadget, der vom Reddit-Benutzer NintendoTim veröffentlicht wurde, zeigt an, dass Destiny 2 demnächst kostenlos gespielt werden kann. Es wird in Destiny 2: New Light umbenannt und enthält den gesamten Inhalt von Jahr 1. Zukünftige Erweiterungen wie Shadowkeep werden separat verkauft. Das Speichern über Kreuz wird erneut bestätigt, jedoch für Xbox One und PC (keine PS4 in Sicht).

Die Umstellung auf Free-to-Play bedeutet auch, dass es keine plattformexklusiven Waffen, Rüstungen oder Aktivitäten mehr gibt, was für diejenigen auf Xbox One und PC eine gute Nachricht sein dürfte. Interessanterweise wird Destiny 2 auch zu Steam kommen und Spielern ermöglichen, ihre Fortschritte und gekauften Gegenstände kostenlos zu migrieren.

Hierbei handelt es sich um ein Gerücht. Allerdings folgt am Wochenende der Bungie Livestream. Ein guter Weg uns solche Nachrichten mitzuteilen.