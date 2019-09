Destiny 2: Wann kann Shadowkeep auf der Konsole vorgeladen werden?

Destiny 2 - (C) Bungie

Die nächste große Erweiterung von Desiny 2, Shadowkeep, ist weniger als eine Woche vor dem Release und die Spieler fragen, wann sie die Erweiterung vorladen können, damit sie gleich mit dem Release am 1. Oktober ins Spiel einsteigen können. Der Destiny 2: Shadowkeep-Preload ist bereits für PC-Spieler auf Steam verfügbar. Entwickler Bungie hat heute jedoch genau festgelegt, wann Spieler auf PS4 und Xbox One Shadowkeep vorab laden können.

Konsolenspieler können Destiny 2: Shadowkeep am Montag, den 30. September, vorladen. Bungie gab nicht genau an, wann am 30. September die Spieler in der Lage sein werden, Shadowkeep vorzuladen. Der Entwickler versprach jedoch, dass dies an diesem Tag eintreten würde, wenn Destiny 2 für eine 24-stündige Wartungsperiode außer Betrieb ist. Spieler sollten dem Bungie-Support auf Twitter folgen, um Service-Updates zu erhalten, die bekannt geben, sobald das Vorladen für Konsolen am 30. September verfügbar ist.

PS4 lädt länger als Xbox One

Abhängig davon, wann genau es verfügbar ist, haben die Spieler weniger als 24 Stunden Zeit, um die Erweiterung vorzuladen. Abhängig von der Verbindung jedes Spielers und der Menge von Destiny 2, die man bereits hat, kann die Download-Größe laut der Informationsseite des PlayStation Store für die Erweiterung bis zu 165 GB betragen. Die minimale Downloadgröße, auch laut PlayStation Store, liegt bei 68 GB, was wahrscheinlich der Größe des neuen Inhalts entspricht, während die 165 GB die Gesamtgröße von Destiny 2 mit Shadowkeep umfassen wird.

Die Download-Geschwindigkeiten auf der PS4 sind im Vergleich zur Xbox One notorisch schlecht, da die Konsole einen Download des Spiels und dann einen Kopiervorgang erfordert, der genauso lange dauern kann, wenn nicht länger als der erste Download, bevor er endgültig installiert wird. Aber egal, auf welcher Konsole sich die Spieler befinden, sie werden mit Sicherheit mit dem Herunterladen von Shadowkeep beginnen wollen, sobald es verfügbar ist.

Destiny 2: Shadowkeep startet am 1. Oktober 2019 für PC, PS4 und Xbox One. Eine Stadia-Version befindet sich ebenfalls in der Entwicklung.