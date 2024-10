Destiny 2: Das bringt Update 8.1.0.3

Bungie hat das Update 8.1.0.3 für Destiny 2 zusammen mit dem wöchentlichen Reset veröffentlicht, der das Halloween-inspirierte Festival der Verlorenen zurückbringt und verschiedene Probleme im Spiel behebt. Während die Episode: Revenant in eine Pause vor Akt 2 geht, sorgt der Entwickler dafür, dass die Spieler in der Zwischenzeit gut beschäftigt sind. Das Festival der Verlorenen kehrt für eine begrenzte Zeit zurück und bringt einige neue Elemente mit sich. Die größte Neuerung für die meisten Spieler ist, dass die exotischen Klassengegenstände von Destiny 2 seit dem Start von The Final Shape für alle Spieler verfügbar sind, unabhängig davon, ob sie Dual Destiny durchgespielt haben oder nicht. Besitzer von The Final Shape benötigen lediglich 1 Unheimliches Engramm und 2.500 Bonbonstücke, um mit Eva zu tauschen.

Damit werden die Items bei Xur sowie die Umsturztruhen im Bleichen Herzen freigeschaltet. Parallel zum wöchentlichen Reset hat Bungie das Update 8.1.0.3 veröffentlicht, mit dem das Festival der Verlorenen offiziell startet. Mit diesem Inhalt kehren die Spuksektoren und das Buch der Vergessenen zurück, was den Spielern eine weitere Möglichkeit bietet, den Triumph des Dämmerungsmemos freizuschalten. Zusätzlich zu neuen Perk-Rollen für Mechabre, Jurassic Green, Breytech Werewolf und Acosmic können die Spieler auch die neue Arkane Umarmung, eine 2-Schuss schwere Burst Arc Shotgun, verdienen.

Update 8.1.0.3 für Destiny 2 verfügbar

Zusätzlich zum neuen saisonalen Event bringt das Update diverse Anpassungen und Verbesserungen für das Hauptspiel. Es behebt Probleme mit dem saisonalen Artefakt von Destiny 2, Onslaught Salvation, missionenspezifische Probleme der Episode: Revenant sowie Vespers Host und Salvations Edge. Interessanterweise behebt dieses Update auch einige merkwürdige Probleme mit dem Vantage-Point-Pulsgewehr, das statt des Jolting Feedbacks Voltshot erhielt und anscheinend sogar in der Lage war, Mods für Raketenwerfer auszurüsten.

