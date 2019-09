Death Stranding: Hideo Kojima plant einen Launch Event zum Release

Kojima ist schon ein ganz eigener Typ. Manchmal ein wenig zum Vergleichen mit Quentin Tarantino aus der Filmwelt. Bereits diesen November erscheint sein Werk, Death Stranding, nach vielen Jahren Entwicklung und vagen Hinweisen sowie CGI-Trailern. Von denen wir alle nichts wissen! Was ist das Spiel überhaupt? Es ist sicher, dass viele auf die eine oder andere Weise den Release feiern werden, aber der Schöpfer und Regisseur des Spiels hat etwas Großartiges im Sinn.

In einem Twitter-Post von seinem offiziellen Account wird Hideo Kojima nostalgisch über das Erscheinungsdatum von Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Sein letztes Spiel für Konami fand während ihres Ausfalls statt, was zu Kojimas endgültigem Ausscheiden aus dem Unternehmen führte. Er denkt, dass er mit Death Stranding versuchen könnte, eine Launch-Event-Party zu veranstalten, etwas, das er 2010 zum letzten Mal für die Veröffentlichung von Metal Gear Solid: Peace Walker gemacht hat.

4years ago of today was the release day of MGSV. This photo was when I sneaked into the store. It’ll be the 1st time in 4years when DS is released on 11/8. I’d like to do the launch event 1st time in 9years if poss even thou doing events is passé. The last one was in 2010 for PW. pic.twitter.com/BGWuJTWWLm

