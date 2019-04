Days Gone ist das neueste kommende exklusive PlayStation 4-Videospiel von Sony. Die ersten Spieletests werden heute veröffentlicht und es zeichnet sich schon jetzt eine Resonanz ab, nachdem viele Previews durchwegs positiv waren.

Das Open-World-Abenteuer wirkt nicht nur in Videos sehr detalliert, es ist es auch. Was besonders erstaunlich ist sind die eindrucksvollen Features wie Echtzeit-Wettereffekte die dargestellt werden. Sony hofft, dass Days Gone, ein weiterer First-Party-Franchise wie Horizon Zero Dawn wird. Das bisher größte Spiel von Entwickler SIE Bend Studio sieht ganz danach aus, dass Xbox-Fans neidisch werden.

Ein Grafik-Vergleichsvideo, welches ich euch nach dieser News-Meldung angehängt habe, zeigt, wie sehr der Entwickler seit 2016 die visuellen Effekte von Days Gone aufgewertet hat. Der Game-Director hat mehr oder weniger täglich bei der Entwicklung darauf gedrängt. Ebeneso auch etliche Nebenmissionen gefordert, welches den Titel immer größer haben werden lassen. Während Titel wie Watch Dogs oder Anthem in der Entwicklung herabgestuft wurden, machte Bend Studio mit dem PS4-Spiel genau das Gegenteil. Es wurde immer weiter hochgeschraubt. Auf das Ergebnis sind wir schon sehr gespannt!

Wie in dem von YouTuber Life28SK hochgeladenen Video zu sehen ist, ist der Schneefall und das Wetter in Days Gone. Es geschieht zufällig und in Echtzeit! Das Wetter bedeckt allmählich die Straße, Objekte und die gesamte Landschaft im Schnee, und keiner der sanften Übergänge ist hinter Ladeschirmen verborgen.

Der Exklusivtitel von Sony startet erst am 26. April für PlayStation 4.