Days Gone verspricht mehr, als wir uns erwartet haben? Keine kurzweilige Zombie-Action, sondern etwas mehr Tiefgang in der offenen Welt. Creative Director von Sony Bend, John Garvin, sprach im Interview mit dem Game Informer, dass „es nicht das Zombie-Spiel ist das wir uns denken“!

Garvin betonte, dass die Gefahr, die die offene Welt des Spiels umgibt, das ist, was sie anders macht, was darauf hindeutet, dass das Studio wirklich auf die Art von emergenten Erfahrungen setzt, die wir von Titeln wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild so geliebt haben.

„Der goldene Weg wird ungefähr 30 Stunden dauern, aber es wird viel länger dauern, weil dir Dinge passieren werden, abhängig davon, wie vorsichtig du bist und wie viel du darauf achtest“, so der Creative Director von Sony Bend.

Die Entwickler erwarten, dass die Spielerfahrung für alle Gamer unterschiedlich sein wird.

Days Gone, ein Exklusiv-Titel von Sony, wir für die PlayStation 4 2019 starten.