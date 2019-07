Share on Facebook

Nintendo hat kürzlich nach monatelangen Spekulationen den Switch Lite vorgestellt, eine Variante des Switch, die die Hauptfunktionalität, nach der die Konsole benannt wurde, meidet und stattdessen eine kompaktere Hardware präsentiert, die sich ausschließlich an Handheld-Spieler richtet.

Man möchte seine Spielstände auf die Switch Lite – die ja eigentlich den Namen gar nicht verdient, von der Standard-Switch übertragen? Ein heikles Thema? Nun, wie sich herausstellt, abreitet Nintendo daran. Während eines Gesprächs mit CNET bestätigte Doug Bowser, Präsident von Nintendo of America, kürzlich, dass Switch-Benutzer zwischen verschiedenen Geräten wechseln können und dass in Zukunft weitere Informationen dazu vorliegen werden.

„Ja, Sie werden die Möglichkeit haben, zwischen Geräten zu wechseln und die Gameplay-Erfahrungen zu übertragen“, sagte er. „Da gibt es noch einiges zu tun, aber das ist die Absicht.“

Cloud-Speicherungen über Nintendo Switch Online sind bereits auf dem Switch verfügbar, aber es ist nichts wert, dass nicht alle Spiele die Funktionalität unterstützen. So wie Splatoon 2 und Pokemon Let’s Go sind nur einige hochkarätige Ausnahmen. Es bleibt abzuwarten, ob Nintendo ein anderes System speziell für den Transfer zwischen Switch- und Switch Lite-Geräten für Verbraucher in Kraft setzt, aber man würde davon ausgehen, dass dies der Fall ist.

Mal schauen ob es Nintendo termingerecht bis zum 20. September zusammenbringt. Immerhin ähnelt die neue Switch Lite mehr einer PSP. Auch ein gutes Zeichen.