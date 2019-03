Bereits vor mehr als einem Jahr forderte das ehemalige IT-Girl und Erbin einer der weltgrößten Hotel-Ketten, Paris Hilton, das Nintendo ein neues Nintendogs entwickeln soll. Jedoch sollte es sich um eine iOS/Android-Lösung handeln. Dafür gab es immerhin 95,6 Tausend Likes auf Twitter. Nun der Hunde-Traum der frühen 2000er hat ein neues Zuhause, den Switch!

Für Little Friends: Dogs & Cat bestätigte Sold Out Games, dass der Titel am 28. Mai 2019 exklusiv für den Nintendo Switch verfügbar sein wird. Der Releasetermin gilt nicht nur für die USA, sondern auch für Europa.

Little Friends: Dogs & Cats wurde von Imagineer entwickelt und ist der erste virtuelle Haustiersimulator für die Hybrid-Konsole. Dabei kann man aus einer Vielzahl von Welpen und Kätzchen zum Streicheln, Füttern, Laufen und Spielen auswählen. Mit dabei sind auch über 600 stylische Accessoires die kleine Mädchen-Augen zu Tränen rühren werden. Natürlich kann man kein so ein Spiel erstellen ohne mit Nintendogs verglichen zu werden. Immerhin gilt die „Tierpflege-Simulation“ als einer der wichtigsten 3DS-Titel.

An dieser Stelle muss ich erwähnen das mein Tamagotchi (für die jüngeren Leser habe ich einen Wikipedia-Eintrag verlinkt) immer an Tag 2 nicht mehr aufgewacht ist…