Cyberpunk 2077: Über 150 Mitarbeiter arbeiten an erster Erweiterung

Zu sagen Cyberpunk 2077 hätte im letzten Jahr einen reibungslosen Release gehabt, ist wohl eine dramatische Übertreibung. Viel zu viele Bugs, Frames die man abzählen kann und eine Unspielbarkeit auf den vergangenen Konsolengenerationen waren dabei nur die gröbsten Probleme. Tatsächlich kämpfen die Entwickler CD Projekt RED seit der Veröffentlichung darum ihr Image wiederherzustellen und doch noch das versprochene Spiel zu abzuliefern.

Während das neue Update 1.3 mit zahlreichen Verbesserungen schon auf eine besser Zukunft hoffen lässt, liegt sie dennoch in weiter Ferne. Umso überraschender erscheint es daher, dass die Entwicklung von ersten Erweiterungen und neuen Spielen scheinbar schon begonnen hat. Während erst vor kurzem ein erster gratis DLC offiziell bestätigt wurde, gibt es nun auch Informationen zu neuen Erweiterungen.

Cyberpunk 2077: Story-Erweiterung kommt! Nur wann?

Jene Informationen über Cyberpunk 2077 sind dabei einem neuen Finanzbericht zu entnehmen , den CD Projekt RED für das Jahr 2021 veröffentlichte (via twinfinite). In der dazugehörigen Konferenz erklärte der CEO des Unternehmens, dass die Entwicklung an dem Spiel so lange weiterginge, bis es den versprochenen Zustand erreicht hat. Im selben Bericht vermeldet er jedoch auch, dass momentan über 150 Mitarbeiter an der ersten Erweiterung arbeiten.

Er spricht allerdings auch davon, dass momentan auch 70 Mitarbeiter an völlig anderen und neuen Spielen arbeiten. Um welche Spiele es sich dabei handelt, geht jedoch nicht hervor. Möglich wäre hier jedoch die lange vermutete Fortsetzung von The Witcher 3: Wild Hunt. Der CEO von CD Projekt RED spricht in der Konferenz zwar nicht an, wann man die erste Story-Erweiterung erwartet darf, verspricht jedoch etwas anderes. So soll die nächste große Veröffentlichung des Studios jene Erweiterung sein. Fans von Cyberpunk 2077 müssen sich daher also noch etwas gedulden, können aber auf einen Release in diesem Jahr hoffen.

Ob es CD Projekt RED bis dahin jedoch auch geschafft hat das Spiel auf den Konsolen in einen spielbaren Zustand zu patchen bleibt indes abzuwarten.