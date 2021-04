Cyberpunk 2077: Leak deutet neue Romanze für Panam Palmer an

Cyberpunk 2077 (C) CD Projekt Red

Beim Durchforsten der neuesten Patchnotizen für Cyberpunk 2077 scheinen neue Dialog- und Romantikoptionen für Panam Palmer in Planung zu sein. Während die Qualität der Inhalte zumindest technisch gesehen gemischt ist, hat Cyberpunk 2077 den Spielern immer noch viel zu bieten. Ob Waffen, Nebenquests oder Charakterinteraktionen der Titel hat es. Die neuesten Patchnotizen des Titels deuten auf jede Menge neue Inhalte für Cyberpunk 2077 hin. Was einige Spieler womöglich nicht wissen ist, dass Cyberpunk 2077 über sogenannte Romantikmechaniken verfügt. Jeder Charakter muss daher bestimmte Anforderungen erfüllen um neue Optionen frei zu schalten. Da das Spiel mit DLC’s und Updates erweitert werden soll sind auch neue Romantikoptionen sehr wahrscheinlich.

Es gibt eine vollständige Liste der Romantikoptionen

Wie der Reddit-Benutzer stndn nun aufgezeigt hat sind in den Spieledateien der PC-Version neue Dialogtexte zu finden. Dabei handelt es sich um Dialoge von Panam Palmer, einer der wohl beliebtesten Charaktere im Spiel. Laut der Patch-Dateien scheint es sich um neuen „romantischen Dialog“ zu handeln. Besagter Dialog soll sich zwischen Panam und V abspielen die darin über Jackie sprechen. In einen weiteren Text scheint es um die Übermittlung eines expliziten Fotos gehen, dass Panam versendet.

Interessant ist, dass dieses Dialogfeld zwar in den Spieledateien enthalten ist, jedoch keines dieser Beispiele in Patch 1.2 von Cyberpunk 2077 implementiert wurde. Dies könnte möglicherweise auf einen zukünftigen Patch oder DLC-Inhalt für hinweisen. Wenn es eine Sache gibt, die über den neuesten Patch von Cyberpunk 2077 gesagt werden kann dann, dass er sehr „üppig“ ausfällt. So sehr, dass ein Fan 1.2-Patchnotizen in einen Star Wars-Eröffnungscrawl verwandelte. Nachdem diese vermeintlich neuen Inhalte für Panam existieren zu scheinen, ist es fraglich welche Geheimnisse sich noch in den Patchnotizen verbergen könnten.

Trotz zahlreicher Rückschläge, die CD Projekt Red in den letzten Jahren erlebt hat, scheint sich das Studio immer noch für die Verbesserung von des Titels einzusetzen. Viele Fans werden argumentieren, dass das Spiel noch lange nicht fertig bzw. nicht spielbar ist, je nach Plattform. Aber wenn die Größe des neuesten Patches ein Hinweis ist, sind sich die Entwickler dieser Probleme zumindest bewusst und sind bereit und bereit, sie zu beheben.

Cyberpunk 2077 ist ab sofort für PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One und Xbox Series X verfügbar.