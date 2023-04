Creed: Rise to Glory – Game Review (PS VR2)

Wenn Gaming anstrengend wird

Also ich bin wirklich kein großer Sport Fan. Aber es gibt so Sport-Games die auch mich neugierig machen. Und als ich sah, dass Creed: Rise to Glory – Championship Edition für die PlayStation VR2 erscheinen wird, konnte ich gar nicht anders. Denn ich dachte sofort zurück an den Spaß den wir mit Wii Sports und Wii Boxing hatten. Vor ach so vielen Jahren. Also war ich optimistisch was dieses Game angeht.

Erst trainieren in Creed: Rise to Glory – Game Review

Nachdem es sich um ein Sport Spiel handelt, muss ich hier auf keine “Story” eingehen. Stattdessen möchte ich euch mitnehmen auf den Weg, den ich quasi mit diesem Spiel gegangen bin. Denn ich startete das Game und fand mich selbst gleich in einem Gym wieder. Mit einem Sparring-Ring in der Mitte und diversen Punchingbags und Punchingballs überall in der Halle verteilt. Also machte ich mich gleich an das (durchaus umfangreiche) Training.

Denn ich wollte nicht ganz unwissend in meinen ersten Kampf steigen. Immerhin ist Creed: Rise to Glory ja ein richtiges Box-Spiel und nicht so simplifiziert wie damals Wii Boxing. Das merkte ich schon daran, dass jede dieser Trainingsstationen eine Andere Aufgabe an mich stellte. Denn während man an einer Stelle nur schnelle Schläge setzen muss, gilt es beim nächsten Ball auszuweichen und bei der nächsten Station die Schläge in der richtigen Reihenfolge so schnell wie möglich zu setzen.

Wähle deinen Kämpfer in Creed: Rise to Glory – Game Review

Nach einem wirklich ausgiebigen Training an den Dummys, den Sandsäcken und auch auf dem Laufband. War es Zeit mir einen Kämpfer auszusuchen und in den Ring zu steigen. Und obwohl Rocky Balboa bereits im Gym steht und mir beim Training zugesehen hat. Wurde ich in Creed: Rise to Glory doch überrascht von der Kämpfer Auswahl. Denn da waren gleich einige bekannte Gesichter neben Sylvester Stallone.

Und ich muss gestehen, dass ich fast niemanden auf diesem Raster wirklich kenne. Da ich weder ein großer Box Fan bin, noch mir Filme zu dem Thema groß ansehe. Aber die legendären Rocky Filme, habe ich als Kind noch mit meinem Vater gesehen. Daher ist neben Balboa natürlich auch Mr. T mir ins Auge gestochen. Aber der eine Fighter dem ich im Ring begegnen wollte, war niemand anderer als Ivan Drago, dargestellt durch den großen Schweden, Dolph Lundgren.

Bleib immer in Bewegung! Creed: Rise to Glory – Game Review

Das Training war wirklich nötig um ein Gefühl für Bewegungen und insbesondere Ausweichen zu bekommen. Allerdings sollte man sich im Kampf auch daran erinnern, dass man Schlägen auch ausweichen kann. Anstatt immer alles einzustecken. Ihr solltet also immer in Bewegung bleiben und zumindest versuchen zu tänzeln. Euch zu ducken. Besonders wenn immer schwerere Hiebe von eurem Gegner auf euch einhämmern. Denn früher oder später bringt euch das ins Wanken.

Solltet ihr eher offensivere Kämpfer sein, ist es ratsam die Deckung nicht zu vergessen. Denn auch wenn ihr Schläge austeilt, sollte eigentlich immer ein Arm und ein Handschuh euren Körper und Kopf vor den Kontern schützen. Und das macht Creed: Rise to Glory wirklich zu einer Herausforderung. Drago hat mir durchaus den ein oder anderen harten Haken verpasst, als ich letzteres nicht bedachte. Ich selbst aber konnte manchen Konter setzen, weil er entsprechend offen war.

Grafik und Audio absolut solide

Vielleicht bin ich in diesem Punkt noch immer sehr großzügig bei VR Spielen. Da ich mir von VR Games noch aus der ersten Generation der Technik gar nicht so viel erwarte. Folglich bin ich da meistens recht zufrieden. Zumal ich bei einem Box-Game nicht so sehr auf die Grafik oder das Audio achte, sondern darauf, ob das Feeling und Gameplay so gut umgesetzt wurden. Dass ich in dem Erlebnis “zu boxen” versinken kann. Und das macht Entwickler Survios absolut solide.

Fazit zu Creed: Rise to Glory – Championship Edition

Siegreich und durchgeschwitzt. Anders kann ich mein Fazit nicht ziehen. Ich war wirklich durchgeschwitzt und müde nach dem Kampf gegen Drago. Denn letzten Endes betreibt man hier eine sehr aktive Variante von Schattenboxen. Eine Trainingsmethode aus dem Boxsport, bei der man alleine “gegen die Luft” boxt und ausweichen übt. Nur dass man hier einen virtuellen Gegner hat, der tatsächlich eigene Entscheidungen trifft. Ich kann also sagen, dass mich Creed: Rise to Glory richtig in das Erlebnis hinein gezogen hatte. Und so war ich mit vollem Körpereinsatz dabei. Beim Training sogar ebenso gerne wie im Kampf selbst. Das hat insgesamt einfach Spaß gemacht. Eine so runde Sache und alles so glaubwürdig umgesetzt. Ich würde zwar jetzt nicht in einen echten Boxring mit jemandem steigen wollen. Aber in dieser digitalen Form macht das echt Laune und ich habe mich gegen den riesigen Chemieingenieur aus Schweden durchsetzen können. Ich 1 Ivan Drago 0. Cooles Game und ein toller Teil meiner VR-Bibliothek.

Review Wertung

8 SCORE Euch erwartet hier kein 60 stündiges Action Adventure. Aber ein mega cooles Sport Game, welches euch körperlich durchaus fordern wird. Sollte eigentlich in keiner VR Bibliothek fehlen. Detail-Wertung Grafik 7 Sound 7 Gameplay 10 Story 7 Motivation 9 Steuerung 9

