Civilization 7 wird kommen! – Publisher bestätigt Entwicklung

Das beliebte Franchise Civilization bekommt Teil 7. Seit Sid Meier im Jahr 1991 mit der Entwicklung des heutigen Strategie-Franchise begonnen hat, hat sich einige getan, aber die Serie ist sich immer treu geblieben. Auch wenn Civilization 7 eine Evolution gegenüber dem aktuellen Civilization 6 sein wird, man wird das Spielprinzip nicht komplett neu erfinden.

Mittlerweile gibt es Civilization 6 seit sechs Jahren. Das Entwicklerteam von Firaxis Games war jedoch die letzten Jahre sehr fleißig und hat einige sehr umfangreiche Post-Launch-Veröffentlichungen gestartet. Dazu gab es zwei große Erweiterungen mit “Rise and Fall” und “Gahtering Storm”. An Inhalten mangelt es auf keinen Fall, aber irgendwann wünschen sich Fans auch ein neues Spiel.

Keine Großveranstaltung. Keine großartigen Teaser-Trailer. Die Ankündigung, dass das nächste Strategiespiel in Entwicklung ist, war eine Bestätigung auf dem offiziellen Twitter-Account. Heather Hazen, die neue Studioleiterin von Firaxis Games, beschrieb die Entwicklung als “aufregende neue Höhen”, die das Civilization- Franchise heben werden. Ed Beach wird wie auch schon bei Civilization 6 die Aufgabe des Creative Director’s übernehmen.

🚨 Hot off the presses. Next Civ game in development!!!!!!! 🤯

— Sid Meier's Civilization (@CivGame) February 17, 2023