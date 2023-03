ChatGPT erstellt eigenes Videospiel in wenigen Sekunden

Die Maschinen sind erneut der Weltherrschaft einen Schritt näher gekommen. Diesmal nicht durch Gewalt, wie es vor kurzem der Fall war, sondern durch jenes Hobby, dem eine großer Anteil der Bevölkerung tagtäglich nachgeht: Videospiele! Einem Nutzer der künstlichen Intelligenz ChatGPT ist es nun nämlich gelungen ein eigenes Videospiel in nur wenigen Minuten zu erschaffen.

Für alle, die noch nie etwas davon gehört haben: ChatGPT ist eine künstliche Intelligenz (KI), die durch Maschinenlernen betrieben wird und im letzten Jahr dank offener Verwendungsmöglichkeiten Schlagzeilen machte. Als Subunternehmen von Microsoft, kann das System Sprache und Schrift nachstellen und auf gestellte Fragen natürlich reagieren. Das System ist dabei so intelligent, dass Schüler und Studenten ganze Hausaufgaben damit erledigen konnten.

In seiner vierten Version beherrscht die KI nun auch Kodierungsfähigkeiten, die nahezu grenzenlos erscheinen. Nach einer Anmeldung ist das System dabei für jeden zugänglich. Und so hat der Nutzer Pietro Schirano seine Erfahrung mit dem Programm auf Twitter geteilt. Der Entwickler gibt dabei erstaunt an, dass er mithilfe der KI den Videospielklassiker Pong in unter sechzig Sekunden nachstellen konnte.

I don’t care that it’s not AGI, GPT-4 is an incredible and transformative technology.

I recreated the game of Pong in under 60 seconds.

It was my first try.

Things will never be the same. #gpt4 pic.twitter.com/8YMUK0UQmd

— Pietro Schirano (@skirano) March 14, 2023