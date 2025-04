Call of Duty: Warzone-Director wechselt zu Fortnite

Ted Timmins, eine bekannte Persönlichkeit in der Call of Duty: Warzone-Community, hat sich Epic Games angeschlossen und arbeitet nun als Design Director an Fortnite. Zuvor war Timmins Senior Creative Director bei Raven Software und hat in seinen vier Jahren dort an fünf verschiedenen Call of Duty-Titeln mitgewirkt.

Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2020 hat sich Call of Duty: Warzone zu einem der beliebtesten Battle Royale-Spiele entwickelt, neben Titeln wie Fortnite, Apex Legends und PUBG: Battlegrounds. Während Warzone kostenlos spielbar ist, ist es vollständig in die jährlich erscheinenden Call of Duty-Haupttitel integriert. Der neueste Ableger, Black Ops 6, wurde von Treyarch Studios entwickelt, wobei Raven Software an der Singleplayer-Kampagne arbeitete und gleichzeitig Warzone für die Integration mit Season 1 vorbereitete.

Nach dem erfolgreichen Start von Season 3 Anfang April gab Ted Timmins bekannt, dass er sich von Warzone als Senior Creative Director verabschieden würde. Timmins erklärte, dass die Arbeit an fünf Call of Duty-Titeln, 40 Seasons und 500 Quality-of-Life-Updates eine „unglaubliche Reise“ gewesen sei. Zu diesem Zeitpunkt war noch unklar, wohin es ihn als Nächstes verschlagen würde – doch nun bestätigte Timmins, dass er offiziell als Design Director an Fortnite arbeitet.

I posted this and then went for dinner with the team, not expecting it to blow up at all! Thank you so much for the kind words, I feel truly humbled to be a part of Fortnite’s future and am left inspired and excited. I have a lot to learn and feeling great. Thank you ♥️ https://t.co/QCwuBWLiQL — Ted Timmins (@JustTeddii) April 23, 2025

Ted Timmins wird Teil des Fortnite-Teams

Während seiner Zeit bei Raven Software war Timmins für seine enge Zusammenarbeit mit der Community bekannt. Er nahm aktiv Feedback entgegen und informierte die Spieler über neue Anpassungen. Inzwischen, da er an einem weiteren Battle Royale-Hit arbeitet, kann man davon ausgehen, dass er sich ebenso intensiv mit der Fortnite-Community austauschen wird. In einem Folgepost bedankte sich Timmins für die vielen positiven Nachrichten und erklärte, dass er sich „zutiefst geehrt“ fühle, Teil der Zukunft von Fortnite zu sein.

Timmins stößt zu Fortnite in einer spannenden Phase, denn das Spiel bereitet sich derzeit auf die neue Star Wars-Season vor, die am 2. Mai startet. Fans können sich auf zahlreiche Star Wars-Skins und Items freuen, die mit dem neuen Update ins Spiel kommen.

Was Warzone betrifft, bleibt weiterhin unklar, wer Timmins als Senior Creative Director ersetzen wird. Die dritte Season brachte kürzlich die lang erwartete Rückkehr von Verdansk, sowie die Wiederkehr einiger ikonischer Modern Warfare-Waffen und klassischer Gameplay-Elemente.