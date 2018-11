Overwatch Fans dürfen sich auf Ashe freuen. Die weißhaarige Dame teilt sich eine Vergangenheit mit McCree, dem Revolverhelden. Passend dazu bekam er seinen Animated Short.

Ashe ist ein Kind reichen Hauses. Ihre Eltern, erfolgreiche Businessleute, ließen sie meist in der Obhut von B.O.B., ihrem Omnic Haushälter. Obwohl sie wenig Zeit für Ashe hatten, gaben sie sich Mühe, aus ihr eine ebenso erfolgreiche Businessfrau zu machen. Als Ashe dann aber über Jesse McCree stolperte, veränderte sich alles. Zusammen gründeten sie die Deadlock Gang, mit der sie sich einen Namen im amerikanischen Südwesten machten. Anders als McCree, der inzwischen auf eigene Faust unterwegs ist, führt sie weiterhin die Gang.

Entsprechend fallen auch ihre Fähigkeiten aus. Sie besitzt eine semi-automatische Waffe als primären Angriff und kann per Zoom auch einzelne, präzise Schüsse feuern. Zudem besitzt sie Dynamit, dass Gegnern nicht nur mit der Explosion schadet, sondern sie auch in Brand setzt und die sogenannte Coach Gun, die sowohl Gegner vor ihr umstößt, als auch sie zurückstößt, um Momentum zu gewinnen. Ihre Ultimate ist B.O.B., der Omnic, der sie einst großzog. Er charged in die Gegner und schleudert sie in die Luft, um sie dann mit einem Kugelhagel aus seinen Armgewehren zu perforieren.

Neben der Charaktervorstellung, gibt es, wie üblich bei einem neuen Helden in Overwatch, noch einen Animated Short hier und ein Video zur Geschichte des Charakters hier. Hervorzuheben ist, dass im Animated Short ein weiterer Charakter namens Athena auftaucht. Jeff Kaplan sprach diesen spezifisch während der Vorstellung an und betonte, wie großartig es wäre, wenn man alle Charaktere im Video spielen könnte. Dabei merkte er an, dass Athena noch Zeit brauche. Damit sind die Arbeiten am nächsten Charakter quasi bestätigt, auch wenn aus dem Trailer nicht ersichtlich wird, wie Athena zu spielen sein wird oder welche Rolle sie einnehmen kann.

Kauftipp:

Overwatch - Game of the Year Edition - [PC] bei Amazon.de für EUR 47,99 bestellen

Du willst keine wichtigen News aus der Welt von PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Co mehr verpassen?! Abonniere noch heute unseren Newsletter! Oder schau auf unserer Facebook-Seite vorbei.