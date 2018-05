Nachdem Call of Duty Black Ops 4 auf einen Battle-Royale-Modus setzt hätte man auch bei der Battlefield 5-Ankündigung darauf gesetzt. Aber dem ist nicht so. Vorerst.

Mit Battlefield 5 gibt es zwar einiges an Veränderung, gegenüber den Vorgängern wie Battlefield 1. Da wäre zum einen die Möglichkeit Befestigungen am Schlachtfeld zu errichten oder dass alle Klassen Verbündete wiederbeleben können, keine vollständige HP-Regeneration, usw. Unter all den Ankündigungen vernachlässigte DICE jedoch die Gerüchte rund um einen Battle Royale-Modus. Was man eher bei Battlefield, als bei Call of Duty vermutet hätte.

Das heißt nicht, dass der Modus niemals für Battlefield 5 erscheinen wird, wie Senior Producer Andreas Morrel gegenüber GameSpot sich äußerte. Man sagte aber schon, dass es „passen würde“.

„Es ist schwer, die royale Raserei zu verpassen, die weitergeht. Wir sind alle sehr Fans davon, zurück bei DICE, und wir werden definitiv sehen, wie Battlefield das Battle Royale-Genre erkunden kann“, so Morrel.

Battlefield 5 startet am 19. Oktober weltweit für Xbox One, PS4 und PC. Es wird keinen Premium-Pass geben, was bedeutet, dass alle zukünftigen Modi und Karten kostenlos sind. „Kosmetische Skins“ können mit echtem Geld gekauft werden, sie können aber auch über die Spielwährung verdient werden.