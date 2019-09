Batman: Arkham Origins-Entwickler kündigt ein neues Videospiel an (in Kürze)

Der 21. September war der 80. Geburtstag der Comicfigur Batman, der auf verschiedene Weise gefeiert wurde, einschließlich der Spieleindustrie. Fortnite kündigte einen Crossover mit Batman an, während der Epic Games Store auch sechs kostenlose Batman-Spiele verlost. Aber es sieht so aus, als könnte es auch in Zukunft mehr geben, auf die man sich freuen kann.

Warner Bros Games Montreal, das Studio, das Batman: Arkham Origins entwickelt hat, hat kürzlich einen Tweet zum Batman-Tag veröffentlicht, aber die Leute bemerkten schnell etwas sehr Interessantes. Es kam mit einem kurzen Clip des Bat-Signals an der Vorderseite eines Gebäudes, aber auch einige interessante, kryptische Bilder blitzten in regelmäßigen Abständen über den Bildschirm. Sie sind leicht zu übersehen, also gut aufpassen. Bedeuten diese Bilder, dass WB Montreal ein neues Batman-Videospiel neckt? Muss nicht sein, kann aber. Seht selbst:

Ein neues Batman-Videospiel, das von Warner Bros Montreal entwickelt wird, befindet sich seit Ewigkeiten in der Gerüchteküche. Mehrere Lecks und Berichte behaupten, dass sich das Spiel um die schattige kriminelle Organisation drehen wird, die in den Comics als Court of Owls bekannt ist. Erst kürzlich neckte der Synchronsprecher, der Batman in Arkham Origins spielte, auch ein neues Spiel, während sein Publizist und der Autor von Arkham Origins dies nicht lange danach taten.

Es bleibt abzuwarten, ob dies irgendetwas ergibt oder nicht. In jedem Fall bleiben wir auf dem Laufenden. Ich bin Batman.