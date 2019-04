Borderlands 3 kann ein Lied davon singen, wenn es negative Kritiken gibt. Diese gab es auf Steam, nachdem herauskam, dass der Titel exklusiv im Epic Games Store veröffentlicht wird. Aber nachdem Ubisoft Assassin’s Creed Untiy auf dem PC als Zeichen für Notre Dame, welches im Spiel enthalten ist, kostenlos zur Verfügung stellte und der Publisher selbst 500.000 Euro für den Wiederaufbau sicherstellte, kamen viele positive Reviews rein!

„Vielen Dank an Ubisoft & Assassin’s Creed Unity für die Gelegenheit, zu verstehen, was Notre Dame einst war“, schrieb ein Kritiker. „Gott segne Frankreich.“ „Lass uns für Notre-Dame beten. Danke, dass ihr das Spiel gemacht habt“, schrieb ein anderer. „Gebete für Notre Dame“, sagte ein anderer.

Alle Reviews zum Spiel selbst ergeben eine ausgeglichene Wertung für AC Unity. Doch die kürzlich hinzugefügten User-Meinungen, dass sind 933 (zum Zeitpunkt dieser News-Meldung), sind insgesamt „sehr positiv“. Insgesamt gibt es knapp 17.500 User-Meinungen zu Assassin’s Creed Unity auf Steam.

Das Pariser Wahrzeichen wurde in Unity wurde in mehr als 2 Jahren Game-Design zusammengebastelt und ist die wahrscheinlich beste digitale Kopie der Kathedrale, welche letzte Woche am Dach Feuer gefangen hat und erheblich zerstört wurde. Bis Donnerstag, 25. April, kann man sich via Steam und Uplay eine kostenlose Kopie des Spiels holen.