Ubisoft veröffentlichte den Launch-Trailer zu Assassin’s Creed Rogue Remastered.

Die Remastered-Version des ursprünglich 2014 veröffentlichten Titels für Xbox 360 und PlayStation 3 ist heute für PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One S und Xbox One X erschienen.

Kauftipp:

Assassin's Creed Rogue Remastered - [PlayStation 4] bei Amazon.de für EUR 27,99 bestellen