Assassin’s Creed Black Flag Remake wohl verschoben – Ursprüngliches Release-Datum geleakt

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Kommt das Assassin’s Creed Black Flag Remake später als gedacht? Ein neuer Bericht sorgt gerade für Unruhe unter Fans. Laut Insider-Informationen hatte Ubisoft intern wohl bereits einen konkreten Veröffentlichungstermin angepeilt, doch dieser Plan soll nun gekippt worden sein. Offiziell bestätigt ist das alles nicht, aber die Hinweise verdichten sich.

Branchen-Insider Tom Henderson berichtet (via X.com), dass das Remake von Assassin’s Creed IV: Black Flag ursprünglich am 19. März 2026 erscheinen sollte und zwar als rein digitale Veröffentlichung. Das Spiel habe laut seinen Quellen sogar Anfang Februar den Gold-Status erreichen sollen. Genau dieser Meilenstein wäre üblicherweise das Signal für einen baldigen Release. Doch genau hier soll es zu Änderungen gekommen sein. Nach Ubisofts großem internen Umbruch, bei dem mehrere Projekte eingestellt und andere verschoben wurden, sei auch das Piraten-Remake betroffen. Eine offizielle Ankündigung, die wohl zeitnah geplant war, blieb bislang aus.

Ubisoft ordnet sich neu – Etliche Games „verschoben“

Ubisoft befindet sich aktuell in einer Phase massiver Neuordnung. Mehrere Spiele wurden gestrichen, Projekte neu bewertet und Entwicklungspläne überarbeitet. In so einem Umfeld trifft es oft auch Titel, die eigentlich weit fortgeschritten sind. Genau das scheint hier passiert zu sein.

Das Black Flag Remake gilt seit Monaten als eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse der Branche. Zahlreiche Leaks, Datenbankeinträge und Insider-Aussagen deuten auf eine Neuauflage hin. Trotzdem hat Ubisoft das Projekt bis heute nicht offiziell enthüllt.

In der Community fallen die Reaktionen gemischt aus. Viele Fans zeigen sich enttäuscht, weil Black Flag zu den beliebtesten Teilen der Reihe gehört. Andere sehen die mögliche Verzögerung positiv. Sie hoffen, dass Ubisoft die zusätzliche Zeit nutzt, um Qualität und Technik auf ein modernes Niveau zu bringen.

Wichtig bleibt: Das Black Flag Remake ist weiterhin ein Gerücht. Weder Release noch Verschiebung wurden offiziell bestätigt. Doch wenn selbst interne Termine existierten, ist klar: Dieses Projekt ist offenbar real, nur der Kurs hat sich geändert.

