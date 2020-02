Apex Legends: Handy-Version befindet sich weiterhin in Planung

Apex Legends - Forge - (C) Respawn

Apex Legends war der Überaschungshit am Battle Royale-Markt im letzten Jahr. Der Titanfall-Ableger machte die Serie erst wirklich bekannt, auch wenn es sich nie um schlechte Spiele handelte. Nur gegen das EA-eigene Battlefield und das übermächtige Call of Duty-Franchise hatte es nie ernsthaft eine Chance. Eine mobile Version von Apex Legends befindet sich in Planung. Doch wann erscheint es für iOS und Android?

Gemeinsam mit Entwicklern aus China arbeitet Electronic Arts derzeit für eine Smartphone-Version von Apex Legends. Auch der Release in China soll in Kürze über die Bühne gehen. Bereits im Mai 2019 sprach der amerikanische Publisher erstmals über die Umsetzung für mobile Geräte, bis heute ist diese allerdings noch nicht erschienen. Gegenüber Investoren haben die EA-Chefs verraten, dass sie sich derzeit mit einem Partner aus China in Gesprächen befinden. Wahrscheinlich wird Tencent dieser Partner sein, der sowohl Entwicklung als auch Vertrieb in Asien kümmern wird.

Einen fixen Release-Termin gaben die Verantwortlichen von EA auch den Investoren nicht bekannt. Allerdings sollen mehr Details in Kürze kommen. Am 4. Februar, also in wenigen Tagen, startet die vierte Saison von Apex Legends. Zu den neuen Inhalten wird sich auch eine neue Legende gesellen.

Quelle: PCGamer