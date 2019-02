Anthem startet in wenigen Wochen bzw. Tagen für EA- und Origin-Access-Mitglieder. BioWare hat den ultimativen Destiny-Killer im Loot-Shooter-Bereich an der Angel, dass hat die erste offizielle Demo bewiesen. Allerdings gab es noch ein paar Kinderkrankheiten, die BioWare angeblich in den Griff bekommen hat.

Um Anthem den gebürenden Start zu geben, den sich wahrscheinlich auch Publisher EA erhofft, hat BioWare einen Launch Trailer veröffentlicht, der wahrlich explosiv ist. Der Trailer zeigt uns die unterschiedlichen Fähigkeiten der vier verschiedenen Javelins. Von Tank bis zum Interceptor sieht alles sehr erstklassig aus.

Wie angesprochen hatten die beiden Demos ihre Schwierigkeiten, vor allem im Verbindungsaufbau. EA erwartet sich innerhalb des ersten Monats etwa 5-6 Millionen verkaufte Exemplare.

Anthem startet am 22. Februar für PlayStation 4, Xbox One und PC (Origin).