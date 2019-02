Zumindest ein EA-Projekt in diesen Jahr, Apex Legends, hat schon einmal eingeschlagen. Bei Anthem, welches vom Mass Effect-Entwickler BioWare gemacht wird, ist man sich sicher eine Menge zu verkaufen.

Genauer gesagt erwartet man sich beim amerikansichen Publisher 5-6 Millionen Kopien von Anthem bis zum 31. März 2019 zu verkaufen, wie Daniel Ahmad, Analyst bei Niko Partners, via Twitter schrieb.

Für ein neues massives Online-Spiel mit großartiger Grafik und Storyline eine sehr konservative Prognose. Allerdings ist das Releasefenster im ersten Quartal 2019 dicht gefüllt. Es gibt wirklich viel Konkurrenz am Markt mit Crackdown 3, Metro Exodus, Far Cry New Dawn oder Apex Legends. In einem DailyGame TV-Bericht haben wir euch die Top Highlights aus dem Februar 2019 zusammengefasst.

Anthem erscheint am 22. Februar für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Ich hoffe doch, dass es eine längere Lebensdauer haben wird als Mass Effect Andromeda…