Ende des letzten Jahres gab es ein Gerücht, dass CD Projekt RED den Titel „The Witcher 3: Widl Hunt“ für den Nintendo Switch portieren wird.

Ein französischer Einzelhändler listete (aus dem Nichts) das ruhmreiche The Witcher 3: Wild Hunt für den Nintendo Switch, genauso wie Assassin’s Creed III-Remastered. Letzteres erscheint tatsächlich und wurde in der letzten Direct-Sendung angekündigt.

Es gibt eine neue Entwicklung, welche die Switch-Portierung des Hexers untermauert. So gibt es ein Stellenangebot, beim besagten Entwickler, für einen Software-Ingeniur. Diese Stelle ist ausgeschrieben welche auf mehrere, Plattformen entwickelt, zufällig auch für den Switch.

Während sich das Gerücht des Einzelhändlers aus Frankreich explizit auf The Witcher 3 bezog, gibt es natürlich noch andere Titel aus dem Franchise, welche für die Hybrid-Konsole kommen könnten. Es gibt ja auch noch GWENT: The Witcher-Kartenspiel und Thronebreaker: The Witcher Tales. Also das letzte Wort ist in dieser Sache noch nicht gesprochen. Vor allem solange CD Projekt RED nichts Konkretes ankündigt, wird es beim Gerücht bleiben.

Mal schauen was daraus wird! Was meint ihr? Hat der Hexer Chancen auf der Switch?