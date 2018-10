Remedy Entertainment’s Alan Wake ist zurück auf Steam, passend zum kommenden Halloween-Fest.

Der Titel wurde ursprünglich im Mai 2017 vom Steam-Markt genommen, nachdem Musiklizenzen ausgelaufen sind. Damals sagte uns Remedy, dass es darum ging, die Musik erneut zu lizenzieren.

„Vielen Dank an unseren Partner und Alan Wakes Verleger Microsoft, die die Rechte an der lizenzierten Musik in Alan Wake neu verhandeln konnten“, sagte das Studio heute auf Twitter.