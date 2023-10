Neue Erweiterung entfesselt industrielle Kriegskultur und magische Vogelgestalt

Age of Wonders 4 Empires & Ashes Key Art © Paradox Interactive

Stockholm und Delft, 11. Oktober 2023 – Paradox Interactive und Triumph Studios haben heute aufregende Details zur bevorstehenden Erweiterung “Age of Wonders 4: Empires & Ashes” bekannt gegeben, die das beliebte Fantasy-Strategiespiel auf ein völlig neues Level heben wird. Die Erweiterung, die am 7. November 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint, verspricht den Spielern eine Fülle von neuen Inhalten und Features, die die Welt von Age of Wonders 4 erheblich erweitern werden.

Age of Wonders 4: Empires & Ashes Erweiterung ist groß!

Die Erweiterung “Empires & Ashes” ist das bisher umfangreichste Add-On für Age of Wonders 4 und bringt eine Vielzahl aufregender Neuerungen mit sich. Spieler werden die Möglichkeit haben, die Reiche von Godir zu verwüsten und dabei eine brandneue industrielle Kriegskultur zu erforschen.

Darüber hinaus können sie sich in eine beeindruckende vogelähnliche Körperform verwandeln, um eine völlig neue strategische Dimension zu erleben. Doch das ist noch lange nicht alles – es gibt auch eine neue Siegbedingung, zusätzliche Zauberbücher, Reittiere, Missionen und vieles mehr.

Ein großer Schwerpunkt der Erweiterung liegt auf der Räuberkultur, die von erfahrenen Ingenieuren geleitet wird. Diese Räuber sind entschlossen, die Gesellschaft durch industrielle Fortschritte voranzutreiben und sind in der Lage, Magie und Technologie auf einzigartige Weise zu kombinieren, um unvorstellbare Macht und Dominanz zu erlangen.

Die Einführung der Vogelgestalt als spielbare Rasse ist eine der aufregendsten Neuerungen von “Empires & Ashes”. Spieler können ihre Vogelkreaturen nach ihren Vorstellungen anpassen und neue Strategien entwickeln, um ihre Gegner zu überlisten.

Ebenfalls neu sind vier Zauberbücher, die den Spielern die Möglichkeit geben, ihre anti-magischen Fähigkeiten zu verbessern, Geheimnisse der Transmutation zu entschlüsseln und beeindruckende Armeen von magischen Maschinen und Automaten zu erschaffen. Diese magischen mechanischen Wunder werden das Schlachtfeld wie nie zuvor dominieren.

Neue Mechaniken und Reittiere erwarten euch!

Eine weitere spannende Neuerung ist die Einführung einer neuen Siegmechanik in Form der “Siegel der Macht”. Spieler müssen diese Siegel finden und kontrollieren, um Zugang zum geheimnisvollen Astralmeer zu erlangen. Die Kontrolle über das Astralmeer ist eine beliebte Siegbedingung bei den Fans von Age of Wonders und wird sicherlich für spannende Momente in den Spielen sorgen.

Neben all diesen neuen Inhalten gibt es auch zwei brandneue Story-Missionen, in denen die Spieler an der Seite von Laryssa kämpfen müssen, um die wütenden Mächte des Chaos daran zu hindern, das Astralmeer zu zerstören. Ein neues Altes Wunder und ein Ort der Plage warten ebenfalls darauf, von den Spielern entdeckt zu werden. Diese verlassenen Werkstätten bergen uralte Relikte und Geheimnisse, die es zu erkunden gilt.

Fans von Tierwelt-Einheiten und Reittieren werden ebenfalls nicht enttäuscht sein. Die Erweiterung bringt eine Vielzahl neuer Kreaturen und Reittiere ins Spiel, darunter Bärenreittiere und Schrott-Eremiten, die bereit sind, den Befehlen der Spieler zu folgen.

Die musikalische Begleitung des Spiels wird ebenfalls aufgewertet, mit sechs neuen Musikstücken, die die Spieler noch tiefer in die fantastische Welt von Age of Wonders 4 eintauchen lassen.

Strategiespieler haben allen Grund zur Freude

Aber das ist noch nicht alles. Paradox Interactive und Triumph Studios überraschen die Fans mit dem kostenlosen “Golem-Update”, das zeitgleich mit “Empires & Ashes” veröffentlicht wird. Dieses Update bringt zahlreiche neue Spielfunktionen mit sich, darunter die Möglichkeit, Ausrüstungsgegenstände für Helden herzustellen, um sie im Kampf noch mächtiger zu machen. Außerdem können Spieler ihren Vasallen genaue Anweisungen geben, um sie in Kriegszeiten zu unterstützen.

Die Form-Eigenschaften des eigenen Volkes können ebenfalls neu gestaltet werden, und es gibt 25 neue Ereignisse im Spiel rund um Krieg und Eroberung. Grafische und mechanische Verbesserungen beim Navigieren auf den Meeren der Weltkarte und im Kampf sind ebenfalls Teil des Updates. Schließlich ermöglicht das neue Bücher-Interface den Spielern, die verfügbaren Zaubersprüche in einem echten Zauberbuch zu durchsuchen.

Lennart Sas, Mitbegründer der Triumph Studios und Director von Age of Wonders 4, betonte die Bedeutung des kontinuierlichen Feedbacks der Community für die Entwicklung des Spiels. Er sagte:

“Age of Wonders 4 wird durch die laufende Entwicklung und das Feedback der Community ständig erweitert. Um unserer Fantasiewelt neue und andere Elemente hinzuzufügen, fügen wir eine neue Kultur hinzu, die dabei helfen wird, neue Geschichten zu formen. Gemeinsam mit unseren Spielern haben wir noch viele weitere Welten zu entdecken!”

Empires & Ashes hebt Age of Wonders 4 abermals auf ein neues Level

“Age of Wonders 4: Empires & Ashes” verspricht eine aufregende und tiefgehende Erweiterung für Fans des Franchise und wird am 7. November 2023 veröffentlicht. Spieler, die die Premium Edition von Age of Wonders 4 oder den Expansion Pass besitzen, erhalten die Erweiterung bei Veröffentlichung kostenlos.

Mit diesen aufregenden neuen Inhalten und der fortlaufenden Unterstützung durch Paradox Interactive und Triumph Studios steht Age of Wonders 4 weiterhin an der Spitze des Fantasy-Strategiespiel-Genres. Freut euch auf epische Schlachten, mächtige Magie und unvergessliche Abenteuer in einer Welt voller Wunder und Gefahren.