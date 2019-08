Share on Facebook

Auf der Inside Xbox für die Gamescom 2019 wurde das Erscheinungsdatum von Age of Empires 2: Definitive Edition bekannt gegeben: Das Spiel soll am 14. November 2019 veröffentlicht werden in zwei Versionen.

Age of Empires 2: Definitive Edition bietet alles, worauf sich die Spieler im Basisspiel verliebt haben. Allerdings wurde einiges erweitert.

Das Einheitenlimit ist höher als je zuvor, es gibt volle 4K-Unterstützung, neue Grafiken und Animationen, die eine bessere Zerstörung und mehr ermöglichen. Es gibt einen überarbeiteten Soundtrack und eine neue Kampagne namens „The Last Khans“, die 3 neue Kampagnen und 4 neue Zivilisationen für die Spieler in ihren Eroberungskriegen hinzufügt.

Hier nochmal der E3-Gameplay-Trailer:

Das Spiel ist in Xbox Game Pass für PC enthalten, das auch Teil von Xbox Game Pass Ultimate ist.