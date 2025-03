3D-Plattformer erscheint angeblich zum Nintendo Switch 2-Release

Die Nintendo Switch 2 könnte eine native Version des kommenden 3D-Platformers Ruffy and the Riverside erhalten – darauf deutet zumindest eine jüngste Ankündigung hin. Während viele Prognosen den Release der Switch 2 für Mai/Juni erwarten, könnte das Spiel nun einen genaueren Hinweis liefern.

Switch 2: Wichtige Ankündigung am 2. April

Am 2. April um 15:00 Uhr deutscher Zeit wird Nintendo eine Nintendo Direct zur Switch 2 abhalten. In diesem Event dürfte Nintendo endlich Details zu Preis, Release-Datum, Vorbestellungen und dem Spiele-Lineup der neuen Konsole bekannt geben.

Bislang hält sich Nintendo mit offiziellen Informationen bedeckt, doch immer mehr Entwickler deuten an, dass ihre Spiele für die neue Plattform erscheinen werden. So auch Ruffy and the Riverside, das kürzlich sein Release-Datum für den 26. Juni bestätigt hat. Laut einem Bericht von GoNintendo.com soll das Spiel „auf Nintendo Switch(es)“ veröffentlicht werden – ein klarer Hinweis darauf, dass neben der aktuellen Switch auch eine Switch 2-Version geplant ist.

Was bedeutet das für den Switch 2-Release?

Falls die Formulierung wörtlich gemeint ist, könnte das bedeuten, dass die Switch 2 spätestens bis zum 26. Juni erscheint. Sollte das der Fall sein, würde Nintendo wohl am 2. April in der Direct das finale Release-Datum verkünden. Allerdings sollten Fans nicht voreilig spekulieren – Nintendo könnte den Launch auch noch verschieben oder sich anders entscheiden.

Dennoch wird allgemein erwartet, dass die Switch 2 in den nächsten Monaten auf den Markt kommt. Immerhin gibt es bereits Lieferungen in die USA, die dokumentiert wurden. Falls das stimmt, dürfte Nintendo bald mehr über das Launch-Lineup und die Hardware verraten.

Ruffy and the Riverside erscheint für mehrere Plattformen

Während der Switch 2-Release noch ungewiss ist, steht bereits fest, dass Ruffy and the Riverside nicht nur für Nintendos Konsolen erscheint. Der 3D-Platformer wird ab dem 26. Juni auch für PC, PS5 und Xbox Series X/S verfügbar sein. Fans des Genres können sich das Datum also schon mal im Kalender markieren.

Ob Nintendo tatsächlich die Switch 2 noch vor diesem Termin veröffentlicht, bleibt abzuwarten.