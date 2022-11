3 neue Operatoren: Fußballstars von Modern Warfare 2 FC

Ab sofort kannst du drei neue Operatoren zu deinem Kader hinzufügen: Die Fußballstars von Modern Warfare 2 FC.

Mitten in der Fußball-WM gibt es drei Fußballstars im Modern Warfare 2 FC. Die 3 neuen Operatoren stehen ab heute zum Kauf zur Verfügung.

Das Neymar Jr. Operator-Bündel (Tracer Pack) enthält, zusätzlich zum neuen Operator, eine „The Feared“ Waffen-Blaupause und eine „Longball“ Waffen-Blaupause, wobei es sich bei Letzterem um ein Kampfgewehr handelt, das für gewichtige Feuerunterstützung sorgt.

Das Paul Pogba Operator-Bündel (Tracer Pack) schaltet den französischen Mittelfeldspieler als neuen spielbaren Operator frei und gewährt eine „Serie A“ Waffen-Blaupause, die für eine lautlose Unterstützung gedacht ist, sowie eine „Counter Attack“ Waffen-Blaupause, mit der man gezielte Schüsse auf das Ziel abfeuern kann.

Das Messi Operator-Bündel (Tracer Pack) enthält, zusätzlich zum argentinischen Stürmer als spielbaren Operator, zwei Waffen-Blaupausen, die für Schüsse aus nächster Nähe entwickelt wurden: Den eleganten „Atomic Flea“ und den rundum soliden „Blue Thunder“.

Alle oben genannten Bündel enthalten außerdem einen Charm, einen Fahrzeug-Skin, einen Sticker, ein Emblem und einen Finishing Move für jeden Operator.

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist jetzt für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und Windows PC (via Steam und Battle.net) verfügbar. Im Multiplayer von Modern Warfare 2 lässt sich Crossplay zwischen Xbox und PC nicht deaktivieren, aber wir haben für euch einen Tipp, wie es trotzdem funktioniert. Außerdem haben wir einen Guide-Artikel für euch: 5 Tipps, um im Multiplayer von Modern Warfare 2 besser zu werden!